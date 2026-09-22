Hai cầu thủ triệt hạ Đình Bắc bị kỷ luật nội bộ

Lê Văn Sơn rời sân sau khi nhận thẻ đỏ vì đánh nguội Đình Bắc. Ảnh: Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF).

"CLB thành phố Đồng Nai: Kiên quyết xử lý nghiêm khắc những hành vi phi thể thao" là tiêu đề của bài viết trên trang chủ CLB Đồng Nai sáng 22/9.

"Trên cơ sở xem xét các tình huống trong trận, ban lãnh đạo CLB thống nhất áp dụng hình thức kỷ luật nội bộ đối với cầu thủ Lê Văn Sơn và Huỳnh Tấn Sinh, với mức phạt 20 triệu đồng/người. Riêng đối với Tấn Sinh, CLB áp dụng thêm hình thức đình chỉ thi đấu nội bộ 1 trận", đội chủ sân Bình Phước cho biết.

Thông báo của CLB Đồng Nai. Đồ họa: CLB Đồng Nai.

"Văn Sơn, Tấn Sinh đã chủ động nhận khuyết điểm với Ban lãnh đạo, Ban huấn luyện và đồng đội, đồng thời cam kết rút kinh nghiệm cũng như điều chỉnh hành vi trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo yêu cầu toàn thể cầu thủ kiểm soát tốt cảm xúc, tuân thủ kỷ luật, đề cao tinh thần fair-play và luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên hết", CLB Đồng Nai viết.

"Nhân đây, CLB Thành phố Đồng Nai thay mặt Văn Sơn và Tấn Sinh gửi lời xin lỗi chân thành đến cầu thủ Đình Bắc cùng CLB Công an Hà Nội, mong nhận được sự chia sẻ với những tình huống đáng tiếc đã xảy ra trong trận đấu", bài viết có đoạn.

"Ngay sau khi kết thúc trận đấu, Ban lãnh đạo trực tiếp vào phòng thay đồ, quán triệt toàn đội việc giữ vững kỷ luật, kiểm soát cảm xúc và tuyệt đối không để những phản ứng cá nhân ảnh hưởng đến lợi ích chung của tập thể. Những hành vi phản ứng, mất kiểm soát hoặc thiếu kiềm chế, dù xuất phát từ áp lực hay cảm xúc nhất thời, nếu làm ảnh hưởng đến đồng đội, đối thủ, hình ảnh CLB và chủ trương xây dựng lối đá đẹp, cống hiến CLB đề ra đều không được chấp nhận và phải được chấn chỉnh nghiêm khắc", CLB Đồng Nai cho hay.

Đình Bắc ngã sau khi va chạm với Tấn Sinh. Ảnh: CLB Công an Hà Nội.

Phút 18 trong trận Đồng Nai thua CLB Công an Hà Nội 0-3 tối 20/9, Văn Sơn đánh cùi chỏ vào mặt Đình Bắc và nhận thẻ đỏ trực tiếp. Phút 78, Tấn Sinh liên tục đá vào chân cầu thủ quê Nghệ An và nhận thẻ vàng.

Ngày 22/9, Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) họp về hai tình huống trên và dự kiến đưa ra án phạt cho hai cầu thủ trong ngày. Theo luật, cầu thủ nhận thẻ đỏ trực tiếp bị treo giò hai trận. Nếu tính tổng cả án phạt của VFF lẫn CLB Đồng Nai, nhiều khả năng Tấn Sinh và Văn Sơn sẽ bị cấm nhiều hơn hai trận.

Highlights Đồng Nai 0-3 CAHN Tối 20/9, CLB Công an Hà Nội đánh bại đội chủ nhà Đồng Nai 3-0 tại vòng 3 V.League 2026/27.