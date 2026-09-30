Hai cầu thủ Argentina bị ngăn cản dự trận chia tay Messi

Dybala không thể tham dự trận đấu chia tay Messi.

Messi dự kiến có trận đấu cuối cùng trong màu áo Argentina khi đội tuyển Nam Mỹ chạm trán Benin tại sân Estadio Monumental, Buenos Aires ngày 6/10. Đây sẽ là lần khoác áo đội tuyển thứ 208 của siêu sao 39 tuổi, khép lại hành trình quốc tế kéo dài hơn hai thập kỷ.

Dybala và Molina sát cánh cùng Messi trong hành trình vô địch World Cup 2022 tại Qatar. Tuy nhiên, bộ đôi đang khoác áo Roma sẽ vắng mặt trong ngày đặc biệt của người đội trưởng.

Roma xác nhận CLB không cho phép hai cầu thủ tham dự trận Argentina - Benin bởi lý do chuyên môn và hậu cần. Đội bóng Italy cho rằng chuyến bay liên lục địa kéo dài, cộng với lịch thi đấu dày đặc phía trước khiến việc trở về Argentina không phù hợp.

"AS Roma thừa nhận tầm quan trọng của sự kiện đối với cả hai cầu thủ, những người có mối quan hệ thân thiết với Lionel Messi và từng cùng anh vô địch World Cup 2022", CLB thông báo.

Roma đồng thời gửi lời chúc tới Messi và Liên đoàn Bóng đá Argentina, khẳng định sự tôn trọng đối với sự nghiệp đặc biệt của tiền đạo này. Trước trận gặp Benin, Argentina còn lần lượt đối đầu Bolivia ngày 1/10 và Burkina Faso ngày 4/10. Lịch trình khiến Roma càng có lý do giữ Dybala và Molina ở lại CLB.

Messi sở hữu 125 bàn sau 207 lần ra sân cho Argentina. Sau hơn 20 năm khoác áo đội tuyển, anh quyết định khép lại chương cuối sự nghiệp quốc tế. Ngày 6/10 vì thế sẽ trở thành cột mốc đặc biệt khi Leo lần cuối đứng trên sân với tư cách tuyển thủ Argentina.

Messi làm náo loạn giải hạng tư Argentina Ngày 25/7, Lionel Messi khiến sân Antonio Di Giacomo chật kín người hâm mộ khi xuất hiện cổ vũ Leones FC, đội bóng thuộc sở hữu của gia đình.