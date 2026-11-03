Hai cầu nghìn tỷ đồng qua sông Hồng trên Vành đai 4 dần thành hình

VIDEO: Cận cảnh hai công trình cầu vượt sông Hồng trên tuyến Vành đai 4.

Cầu Mễ Sở bắc qua sông Hồng, kết nối khu vực Hồng Vân (Hà Nội) với Văn Giang (Hưng Yên). Cầu Mễ Sở và đường dẫn dài gần 14km, có điểm đầu tại nút giao giữa Quốc lộ 1A và Vành đai 4; điểm cuối tại nút giao giữa cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Vành đai 4 với tổng mức đầu tư gần 4.900 tỷ đồng.

Cầu có chiều dài hơn 2 km, rộng 24,5 m, được thiết kế gồm 4 làn xe cơ giới và hai làn dành cho xe máy, xe thô sơ ở hai bên cầu. Ở phần cầu chính Mễ Sở, toàn bộ 116 cọc khoan nhồi đã được thi công. Các nhà thầu đang tiếp tục xây dựng bệ và thân trụ cầu.

Theo thông tin do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội cung cấp ngày 19/10/2026, phần cầu dẫn Mễ Sở đã thi công xong 374 cọc khoan nhồi, 46/66 bệ trụ, 34/66 thân trụ và 21/66 xà mũ.

Đến nay các nhà thầu đã đúc 99/392 phiến dầm Super-T, lao lắp 52 phiến. Cầu vượt đê phía Hưng Yên và các nhánh kết nối được triển khai song song, đưa giá trị sản lượng thi công cầu Mễ Sở đạt khoảng 48,7%.

Nhiều trụ cầu cạn đã hoàn thành phần thân và bắt đầu được lao lắp dầm. Tại khu vực vượt Quốc lộ 1A, các hạng mục cầu cạn, đường gom và đường công vụ đang được thi công. Cầu Mễ Sở phấn đấu hoàn thành vào tháng 10/2027.

Khởi công tháng 10/2025, cầu Hồng Hà có tổng chiều dài cầu và cầu cạn khoảng 4,377 km, gồm 70 trụ cầu, với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng. Sau khoảng một năm thi công, những phiến dầm đầu tiên đã được lao lắp tại đoạn cầu cạn.

Theo ghi nhận của Tiền Phong cuối tháng 10/2026, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ cầu Hồng Hà đã hoàn thành. Hai gói thầu xây lắp tổ chức 30 mũi thi công, sản lượng đạt khoảng 51% giá trị hợp đồng.

Các nhà thầu đã hoàn thành 941 cọc khoan nhồi, đổ bê tông 69/70 bệ trụ và đang thi công thân trụ tại 63/70 vị trí. Song song với các hạng mục phần dưới, việc đúc dầm và thi công kết cấu nhịp cũng được triển khai.

Cầu Hồng Hà dự kiến thông xe kỹ thuật vào tháng 7/2027 và hoàn thiện vào tháng 10/2027. Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần kết nối tuyến Vành đai 4 qua sông Hồng.

Vị trí hai cầu Hồng Hà và Mễ Sở trên tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.