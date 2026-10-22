Hai cao tốc ở Lâm Đồng vướng mặt bằng tại các vị trí ưu tiên

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, đến ngày 20/10, dự án cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc, đoạn qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng dài khoảng 55km đã phê duyệt phương án bồi thường cho 923 hộ dân và tổ chức, với tổng kinh phí khoảng 1.250 tỷ đồng.

Các đơn vị đã chi trả bồi thường cho 667 trường hợp, số tiền hơn 870 tỷ đồng; diện tích bàn giao cho chủ đầu tư đạt khoảng 206ha.

Lâm Đồng yêu cầu đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, thi công hai dự án cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc và Bảo Lộc – Liên Khương.

Tuy nhiên, tại các đoạn tuyến ưu tiên thi công, còn 77 hộ dân và một tổ chức chưa bàn giao mặt bằng, với diện tích khoảng 29,14ha, chưa kể khu vực rừng từ Km89+300 đến Km99+100.

Công tác bố trí tái định cư, xác định giá đất tái định cư và thu dọn lâm sản sau khai thác cũng còn những khó khăn cần giải quyết.

Đối với cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương dài khoảng 73,6km, đi qua địa bàn 10 xã, phường, các đơn vị đã phê duyệt phương án bồi thường cho 2.475 trường hợp, với tổng kinh phí hơn 3.278 tỷ đồng; chi trả cho 2.310 trường hợp, số tiền hơn 2.890 tỷ đồng.

Tổng diện tích bàn giao cho chủ đầu tư đạt khoảng 576,1ha, tương đương 92,75% diện tích thu hồi toàn dự án.

Dù vậy, tại các vị trí ưu tiên thi công gồm 35 cầu vượt ngang và 13 cầu trên tuyến chính, vẫn còn 8 cầu vượt ngang chưa được bàn giao đầy đủ mặt bằng, với diện tích cần bàn giao khoảng 5,05ha. Việc hoàn thiện phương án tái định cư và xác định giá đất tái định cư cũng cần được đẩy nhanh.

Hiện nay, dự án cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc đã huy động 72 thiết bị, 112 nhân sự và tổ chức 8 mũi thi công trên công trường. Tổng giá trị sản lượng lũy kế đạt khoảng 41,56 tỷ đồng. Các hạng mục đang được triển khai gồm nền đường, cầu, cống, hầm chui và những công trình phục vụ dự án.

Các đơn vị tập trung nguồn lực triển khai dự án, phấn đấu hoàn thành các mốc tiến độ đề ra.

Về vốn đầu tư công, kế hoạch vốn năm 2026 bố trí cho các đơn vị thực hiện dự án Tân Phú – Bảo Lộc là 1.913,732 tỷ đồng; đã giải ngân 997,168 tỷ đồng, đạt 52,1%.

Đối với cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương, lũy kế vốn bố trí từ năm 2025 đến tháng 9/2026 đạt 2.612,757 tỷ đồng; giải ngân 1.612,088 tỷ đồng, tương đương 61,7%.

Liên quan đến tiến độ triển khai hai dự án này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải yêu cầu các sở, ngành, địa phương, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 và nhà đầu tư nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, tập trung xử lý từng khó khăn, vướng mắc để hoàn thành các mốc tiến độ đã đề ra.

Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu nhà đầu tư chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, rà soát cụ thể từng vị trí đã có mặt bằng để tổ chức thi công ngay, đồng thời xây dựng phương án xử lý đối với những khu vực còn vướng mắc.

Các địa phương cần đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, nhất là tại những vị trí ưu tiên thi công; tăng cường đối thoại, giải thích chính sách và giải quyết kiến nghị của người dân theo quy định.

Việc đẩy nhanh tiến độ các dự án cao tốc được kỳ vọng mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối giữa các địa phương.

Đối với các trường hợp phải cưỡng chế thu hồi đất, ông Nguyễn Hồng Hải yêu cầu rà soát chặt chẽ trình tự, thủ tục, đối tượng, hồ sơ pháp lý và căn cứ ban hành văn bản, bảo đảm thực hiện đúng quy định, công khai, minh bạch.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị liên quan phải khẩn trương hoàn thiện phương án tái định cư, sớm thẩm định giá đất tại các khu tái định cư làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo. Việc bố trí đất tái định cư phải bảo đảm công bằng giữa các địa bàn, đáp ứng quyền lợi chính đáng của các hộ dân đủ điều kiện.

Về nguồn vật liệu phục vụ thi công, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu nhà đầu tư phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 và Sở Công Thương rà soát, thống nhất phương án khai thác, sử dụng các mỏ vật liệu. Nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm đối với các vị trí do mình đề xuất, hạn chế thay đổi phương án nhiều lần làm ảnh hưởng đến tiến độ.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được yêu cầu khẩn trương xem xét, hướng dẫn xử lý các vấn đề liên quan đến bãi đổ thải, khai thác tận thu lâm sản và thủ tục chuyên ngành thuộc thẩm quyền, tạo điều kiện để các dự án triển khai đồng bộ.