Hai cao tốc nghìn tỷ ở Lâm Đồng chậm tiến độ

Ngày 21/10, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan nhằm rà soát tiến độ thực hiện 2 dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Quang Tứ - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 - cho biết đến ngày 20/10, dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc đã được phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với 923 hộ dân và tổ chức, với tổng kinh phí khoảng 1.250 tỷ đồng.

Trong đó, 667 trường hợp đã được chi trả hơn 870 tỷ đồng, diện tích mặt bằng bàn giao cho chủ đầu tư đạt 206 ha.

Dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc dài khoảng 66 km, trong đó hơn 55 km đi qua tỉnh Lâm Đồng.

Tuy nhiên, tại các đoạn tuyến ưu tiên thi công vẫn còn 77 hộ dân và một tổ chức chưa bàn giao mặt bằng, với tổng diện tích hơn 29 ha. Vướng mắc chủ yếu liên quan đến bố trí tái định cư, xác định giá đất tái định cư và thu dọn lâm sản sau khai thác.

Đối với cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, cơ quan chức năng đã phê duyệt phương án bồi thường cho 2.475 trường hợp, tổng kinh phí hơn 3.278 tỷ đồng, hiện đã chi trả cho 2.310 trường hợp với số tiền hơn 2.890 tỷ đồng. Hiện tổng diện tích bàn giao cho chủ đầu tư đạt hơn 576 ha, tương đương 92,7% diện tích thu hồi phục vụ dự án.

Dù vậy, trong số các hạng mục được ưu tiên thi công gồm 35 cầu vượt ngang và 13 cầu trên tuyến chính, hiện còn 8 cầu vượt ngang chưa được bàn giao đầy đủ mặt bằng. Ngoài ra, việc chưa hoàn thành xác định giá đất tái định cư cũng ảnh hưởng đến quá trình lập phương án bồi thường, hỗ trợ người dân.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải yêu cầu các đơn vị liên quan bám sát, hoàn thành các mốc tiến độ đã đề ra. Nhà đầu tư cần phối hợp với chính quyền địa phương xác định cụ thể từng vị trí đã có mặt bằng để tổ chức thi công, các địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc dài khoảng 66 km, trong đó đoạn qua tỉnh Đồng Nai khoảng 11 km, phần còn lại thuộc tỉnh Lâm Đồng. Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương dài gần 74 km, kết nối với cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và cao tốc Liên Khương - Prenn. Cả hai dự án được khởi công vào cuối tháng 6/2025, trong đó cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trong quý IV/2028.