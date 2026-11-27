Xử lý dứt điểm mặt bằng, gỡ vướng nguồn vốn

Tại buổi kiểm tra tiến độ 2 dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh vào ngày 26/11, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh ghi nhận nỗ lực của các địa phương, nhà đầu tư và nhà thầu.

Các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ 2 cao tốc trọng điểm khu vực cửa ngõ biên giới. Ảnh: ĐC.

Bộ trưởng đồng thời yêu cầu tập trung xử lý những tồn tại để bảo đảm tiến độ. Với dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng, công trường đang triển khai 71 mũi thi công với 548 máy móc, thiết bị và 1.280 nhân sự. Giá trị sản lượng đạt hơn 7.020 tỷ đồng, tương đương 82% giá trị hợp đồng điều chỉnh.

Công tác đào nền đạt 97,63%, đắp nền đạt 98,52%; thảm bê tông nhựa đạt hơn 81% chiều dài tuyến. Các cầu trên tuyến cơ bản hoàn thành, một số vị trí đang được thi công các hạng mục hoàn thiện.

Lũy kế giải ngân dự án đạt hơn 6.446 tỷ đồng, tương đương 83,93%. Tuy nhiên, một số vướng mắc mặt bằng tại các hạng mục đường gom và trạm dừng nghỉ vẫn cần được xử lý.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn Đinh Hữu Học cam kết địa phương bàn giao mặt bằng chậm nhất ngày 15/12, đồng thời phối hợp chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức khai thác tuyến.

Đối với cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, công trường hiện có 132 mũi thi công, 897 máy móc, thiết bị và khoảng 2.000 nhân sự. Giá trị sản lượng giai đoạn 1 đạt 78,31%, giai đoạn 2 đạt 16,3%.

Trên đoạn tuyến dài 93 km, nền đường và cấp phối đá dăm đã hoàn thành, khối lượng thảm bê tông nhựa đạt 78/80 km. Toàn bộ 64 cầu đã hoàn thành.

Công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 đã hoàn tất, trong khi mặt bằng giai đoạn 2 đang tiếp tục được địa phương bàn giao. Một số vị trí còn xen kẽ, chưa liên tục, ảnh hưởng đến việc tổ chức thi công đồng bộ.

Về nguồn vốn, dự án đã được bố trí 10.273 tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước trong tổng số 17.987 tỷ đồng; lũy kế giải ngân đạt 10.251 tỷ đồng.

Tháo gỡ khó khăn để cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng, Đồng Đăng - Trà Lĩnh về đích. Ảnh: ĐC.

Mở cơ hội đi lại thuận lợi dịp Tết 2027

Đại diện liên danh nhà đầu tư kiến nghị tỉnh Cao Bằng sớm bố trí 7.714 tỷ đồng vốn ngân sách còn thiếu, bảo đảm nguồn lực hoàn thành dự án theo quy mô bốn làn xe hoàn chỉnh.

Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại dịp Tết Nguyên đán 2027, nhà đầu tư đề xuất xem xét khai thác tạm một số đoạn tuyến của hai dự án và miễn phí cho người dân.

Với cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng là đoạn dài 36,5 km; tại cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh là đoạn Tân Thanh - Đông Khê dài 62 km, dự kiến khai thác trong 30 ngày.

Để thực hiện phương án này, nhà đầu tư đề nghị các cơ quan chức năng của hai tỉnh phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam sớm thống nhất phương án tổ chức giao thông, quản lý vận hành và xây dựng kịch bản diễn tập xử lý sự cố trước khi đưa các đoạn tuyến vào khai thác.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh kiểm tra, chỉ đạo tại công trường. Ảnh: ĐC.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu tỉnh Lạng Sơn giải quyết dứt điểm các vướng mắc giải phóng mặt bằng của dự án Hữu Nghị - Chi Lăng trước ngày 15/12.

Các nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị hoàn thiện những hạng mục còn lại, phấn đấu hoàn thành toàn tuyến trước ngày 31/12, làm cơ sở nghiệm thu, tổ chức thông xe phục vụ người dân dịp Tết Nguyên đán 2027.

Về cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thiện những vị trí còn dang dở, phối hợp với địa phương bàn giao mặt bằng phần mở rộng, bảo đảm các đoạn tuyến hoàn thành được kết nối liên tục.

Cùng với tuyến chính, các hạng mục đường gom, hầm chui dân sinh cũng phải được rà soát, hoàn thiện phù hợp nhu cầu đi lại thực tế của người dân.

Bộ trưởng đề nghị tỉnh Cao Bằng sớm đầu tư hai tuyến đường kết nối cao tốc với cửa khẩu Tà Lùng và các phường trung tâm tỉnh.

Trường hợp chưa thể xây dựng mới, địa phương cần ưu tiên nguồn lực nâng cấp các tuyến đường hiện hữu, bảo đảm quy mô 4 làn xe để đồng bộ với cao tốc.

Trong công tác tổ chức giao thông, Bộ trưởng giao Cục Đường bộ Việt Nam hướng dẫn các địa phương thực hiện thủ tục xem xét nâng tốc độ khai thác lên 90 km/h, phù hợp quy chuẩn và điều kiện thực tế từng tuyến.

Phối hợp với tỉnh Lạng Sơn đẩy nhanh thủ tục đầu tư trạm dừng nghỉ, tạo điều kiện để nhà đầu tư PPP triển khai xây dựng, vận hành.

Tại dự án Đồng Đăng - Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng cần khẩn trương chuẩn bị mặt bằng, phối hợp với nhà đầu tư triển khai các trạm dừng nghỉ đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, tránh tình trạng cao tốc đưa vào khai thác nhưng thiếu công trình phục vụ người tham gia giao thông.