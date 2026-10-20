Hai cán bộ Công an tỉnh kịp thời hiến máu cứu người

Thiếu tá Nguyễn Đình Tân và Thượng úy Nguyễn Hữu Thông kịp thời hiến máu cứu người.

Nhận được thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh về việc cần gấp 2 đơn vị máu nhóm B để cấp cứu bệnh nhân L.T.H. (sinh năm 1948, trú tại xã Lý Bôn), Thiếu tá Nguyễn Đình Tân và Thượng úy Nguyễn Hữu Thông đã nhanh chóng có mặt tại bệnh viện, tình nguyện hiến máu, kịp thời hỗ trợ công tác cấp cứu người bệnh.

Nghĩa cử của 2 cán bộ Công an thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sẵn sàng sẻ chia, giúp đỡ người dân trong lúc khó khăn, hoạn nạn. Qua đó, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn trong cộng đồng, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Cao Bằng bản lĩnh, trách nhiệm, gần gũi, hết lòng vì nhân dân phục vụ.