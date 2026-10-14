Hai cán bộ Công an Nghệ An hiến máu cấp cứu bệnh nhân

Ngày 14/10, Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống Công an tỉnh Nghệ An cho biết, hai cán bộ Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh đã tình nguyện hiến máu cấp cứu bệnh nhân 78 tuổi bị ngã gãy chân, cần máu để phẫu thuật.

Trung tá Nguyễn Quyết Thắng và Trung tá Nguyễn Văn Đăng hiến máu. Ảnh: CACC.

Bệnh nhân là bà Trần Thị Châu (sinh năm 1948, trú tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An). Sau khi bị ngã gãy chân, bà được đưa đến Bệnh viện 115 Nghệ An cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, cần gấp lượng máu lớn phục vụ phẫu thuật.

Nhận được thông tin, Trung tá Nguyễn Quyết Thắng, Phó Đội trưởng và Trung tá Nguyễn Văn Đăng, cán bộ Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An, đã nhanh chóng có mặt. Sau khi thực hiện các thủ tục xét nghiệm theo quy định, hai cán bộ trực tiếp hiến máu, kịp thời bổ sung nguồn máu phục vụ ca phẫu thuật.

Hành động của hai cán bộ góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm vì cộng đồng và ý nghĩa nhân văn của phong trào hiến máu tình nguyện, nhất là trong những tình huống cấp cứu cần nguồn máu khẩn cấp.