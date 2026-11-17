Theo Công an TP Đồng Nai, trên đường đi công tác tại phường Lộc Ninh, khi di chuyển qua khu vực Quốc lộ 13, đoạn thuộc phường Chơn Thành, hai cán bộ Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP Đồng Nai phát hiện một vụ tai nạn giao thông khiến một phụ nữ bị thương. Ngay lập tức, cả hai dừng xe, hỗ trợ đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

2 cán bộ đưa nạn nhân đi cấp cứu. Ảnh: CA. ↵

Hai cán bộ tham gia hỗ trợ là Thiếu tá Nguyễn Tự Hải và Đại úy Phan Thủy Quân, công tác tại Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP Đồng Nai.

Nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị H. (66 tuổi, ngụ xã Thiện Hưng, TP Đồng Nai). Sau khi đưa bà H. đến Bệnh viện Phúc An, hai cán bộ còn cẩn thận kiểm tra và bàn giao toàn bộ tiền mặt cùng điện thoại của nạn nhân cho nhân viên bệnh viện quản lý, bảo đảm tài sản được giữ gìn an toàn.

Hoàn tất các thủ tục hỗ trợ, hai cán bộ tiếp tục hành trình công tác.

Người phụ nữ bị tai nạn may mắn gặp cán bộ công an. Ảnh: CA.

Hành động kịp thời của Thiếu tá Nguyễn Tự Hải và Đại úy Phan Thủy Quân tuy giản dị nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và lòng nhân ái của người chiến sĩ Công an nhân dân. Không chỉ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, các cán bộ còn sẵn sàng giúp đỡ người dân khi gặp tình huống nguy cấp.

Những việc làm thiết thực như trên góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, đồng thời củng cố niềm tin và tình cảm của người dân đối với lực lượng Công an nhân dân.