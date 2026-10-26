Hai cách nhận vé miễn phí xem 'Concert Quốc gia' ở Thái Nguyên

Tối 1.11, tại Sân vận động Thái Nguyên sẽ diễn ra đại nhạc hội “Tự hào là người Việt Nam” năm 2026 với chủ đề “Nối vòng tay lớn”. Chương trình dự kiến đón 30.000 khán giả xem trực tiếp.

Đây là chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo nội dung; Tỉnh ủy, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức.

Theo Ban tổ chức, 3.000 vé sẽ được phát trực tiếp tại Sân vận động Thái Nguyên, cụ thể từ 8h30 - 11h30 vào ngày 30.10.

Tối 1.11, tại Sân vận động Thái Nguyên sẽ diễn ra đại nhạc hội “Tự hào là người Việt Nam” năm 2026 với chủ đề “Nối vòng tay lớn”

Khán giả cần mang theo căn cước công dân, chứng minh thư hoặc VNeID hiện quê quán, nơi thường trú. Sau khi kiểm tra thông tin, Ban tổ chức cấp số thứ tự để nhận vé cứng.

Mỗi người được nhận một vé miễn phí và phải trực tiếp thực hiện thủ tục. Ban tổ chức không tiếp nhận trường hợp nhận vé thay, nhằm bảo đảm việc phát vé đúng quy định.

Ngoài ra, 5.000 vé còn lại được phát miễn phí qua app “Hệ thống Thông tin Tuyên giáo” theo 2 đợt vào lúc 10h và 15h ngày 27.10. Mỗi căn cước công dân chỉ được nhận một vé.

Hệ thống sẽ tự động đóng cổng đăng ký mỗi đợt ngay sau khi đạt đủ số lượng. Vì vậy khán giả cần chủ động truy cập ứng dụng vào thời điểm mở đăng ký để tăng cơ hội nhận vé.

Người dân cần lưu ý chuẩn bị giấy tờ trước khi đến đăng ký

Trước khi đăng ký, người dùng cần tải app và cập nhật đầy đủ họ tên, số điện thoại, số căn cước công dân cùng hình ảnh giấy tờ. Người đăng ký thành công sẽ nhận mã QR để đổi lấy vé cứng, đồng thời được cung cấp thông tin về thời gian và địa điểm nhận vé.

Ban tổ chức khuyến cáo khán giả bảo mật mã QR, không chia sẻ cho người khác, mỗi mã chỉ được quét một lần; trường hợp mã bị lộ và đã được sử dụng trước Ban tổ chức sẽ không giải quyết yêu cầu đổi vé.

Chương trình được tổ chức nhằm hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hóa Việt Nam, kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến đồng thời gắn với dịp kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên và Festival Trà quốc tế.