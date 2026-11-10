Hai ca u não nguy hiểm được phẫu thuật thành công

Theo đó, hai bệnh nhân nữ H.T.T.L (36 tuổi, Tây Ninh) và nam H.V.C (42 tuổi, Hóc Môn) được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cấp cứu trong tình trạng mất ý thức.

Trước đó, cả hai đều có tiền sử đau đầu kéo dài, mất ngủ, chóng mặt, buồn nôn và suy giảm trí nhớ nhưng chủ quan tự điều trị tại nhà.

Cụ thể, bệnh nhân nữ có tiền sử đau đầu suốt 6 năm, thỉnh thoảng đau nhức hai mắt.

Bệnh nhân nam điều trị tại bệnh viện.

Vài ngày trước khi nhập viện, chị mất ngủ kéo dài, sau đó bất ngờ lên cơn động kinh, co giật dữ dội rồi rơi vào hôn mê.

Trong khi đó, bệnh nhân nam đột ngột ngất xỉu khi đang ăn cơm cùng đồng nghiệp.

Trước đó, anh thường xuyên đau ê ẩm hai bên đầu, từng được chẩn đoán rối loạn tiền đình và chủ yếu sử dụng thuốc giảm đau.

Bệnh nhân nữ điều trị tại bệnh viện.

Qua thăm khám và chụp MRI não, các bác sĩ Khoa Sọ Não Cột Sống 2 phát hiện bệnh nhân nữ có khối u vùng nền sọ trán và rãnh khứu, kích thước khoảng 5 x 5cm; bệnh nhân nam có khối u vùng liềm não trán, kích thước khoảng 4 x 4cm. Cả hai khối u đều gây phù não, chèn ép và đẩy lệch cấu trúc não.

Theo ThS BS Lê Tấn Linh, Khoa Sọ Não Cột Sống 2, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, trường hợp bệnh nhân nữ đặc biệt phức tạp do khối u nằm sâu tại nền sọ trước, sát thần kinh thị giác, thần kinh khứu giác và động mạch não trước.

Trong khi đó, khối u của bệnh nhân nam nằm ở vùng liềm não trán, gần động mạch não trước.

Vì vậy, cả hai ca phẫu thuật đều đòi hỏi sự thận trọng và chính xác cao nhằm lấy khối u, bảo tồn các cấu trúc thần kinh, mạch máu quan trọng.

Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định thực hiện phẫu thuật vi phẫu lấy u cho cả hai bệnh nhân.

Các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật.

Với sự phối hợp chặt chẽ của ê-kíp, hai ca mổ đều đạt kết quả tích cực. Kết quả giải phẫu bệnh xác định cả hai khối u đều là u màng não lành tính.

Sau phẫu thuật, sức khỏe hai bệnh nhân cải thiện rõ rệt, hết đau đầu, ngủ tốt hơn, trí nhớ phục hồi và không ghi nhận dấu hiệu thần kinh bất thường.

Bác sĩ Lê Tấn Linh khuyến cáo, người dân không nên chủ quan với những cơn đau đầu kéo dài, tái diễn hoặc ngày càng tăng nặng.

Đặc biệt, khi đau đầu đi kèm các biểu hiện như nhìn mờ, giảm khứu giác, tê yếu tay chân, suy giảm trí nhớ, buồn nôn hoặc co giật, cần sớm đến cơ sở y tế thăm khám.

Việc phát hiện và điều trị kịp thời giúp hạn chế nguy cơ biến chứng nguy hiểm.