Nuốt tăm tre - hiểm họa từ thói quen chủ quan

Theo ThS.BS Trần Hoàng Anh – Khoa Phẫu thuật Ống tiêu hóa, Bệnh viện TWQĐ 108, chỉ trong vòng 1 tháng, khoa đã ghi nhận hai trường hợp thủng đường tiêu hóa do nuốt phải tăm với vị trí tổn thương khác nhau.

Trường hợp thứ nhất là nam bệnh nhân 53 tuổi nhập viện cấp cứu vì đau bụng đột ngột vùng hố chậu phải, có thói quen ngậm tăm hằng ngày. Qua thăm khám và cận lâm sàng, bác sĩ nghi ngờ thủng đại tràng do dị vật. Khi nội soi thăm dò ổ bụng, ê-kíp phát hiện một que tăm đâm thủng thành manh tràng, gây viêm phúc mạc khu trú và viêm ruột thừa thứ phát. Rất may, các mạc nối đã tập trung bao bọc quanh vùng tổn thương, hạn chế tình trạng viêm lan rộng. Ê-kíp phẫu thuật đã lấy dị vật qua nội soi, khâu kín lỗ thủng manh tràng, cắt bỏ ruột thừa viêm và xử lý ổ bụng. Sau mổ, sức khỏe người bệnh đã ổn định.

Ê-kíp thực hiện phẫu thuật nội soi cấp cứu cho bệnh nhân. Ảnh BV 108

Trường hợp thứ hai ghi nhận thương tổn nguy hiểm không kém khi que tăm đâm thủng đoạn D3 tá tràng. Việc hai bệnh nhân liên tiếp gặp biến chứng nặng từ một vật dụng quen thuộc cho thấy nguy cơ nuốt tăm là mối hiểm họa cần được cộng đồng quan tâm đúng mức.

Từ thói quen vô ý đến biến chứng đe dọa tính mạng

Tăm tre có đặc điểm mảnh, cứng và sắc nhọn ở hai đầu. Khi người dùng ngậm tăm trong lúc trò chuyện, nằm nghỉ hoặc ngủ quên, họ có thể vô tình nuốt phải mà không hề hay biết.

Khi đi vào đường tiêu hóa, que tăm dễ mắc kẹt và xuyên thủng thành ống tiêu hóa, gây đau bụng, viêm nhiễm, hình thành ổ áp xe hoặc viêm phúc mạc. Nếu phát hiện muộn, người bệnh có thể đối mặt với tình trạng nhiễm khuẩn nặng, đe dọa tính mạng. Điều đáng lo ngại là không phải ai nuốt tăm cũng nhớ rõ sự việc, đặc biệt là người cao tuổi có thói quen ngủ gật khi đang ngậm tăm.

Que tăm với kích thước 6cm được lấy ra

Bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không ngậm tăm, nhất là khi nằm hoặc chuẩn bị ngủ; dùng xong cần bỏ ngay. Nếu biết hoặc nghi ngờ đã nuốt phải dị vật sắc nhọn, người bệnh cần đến cơ sở y tế uy tín để kiểm tra ngay cả khi chưa có triệu chứng đau bụng.

Đặc biệt, khi xuất hiện các dấu hiệu như đau bụng tăng dần, sốt, nôn, đau khi nuốt hoặc đi ngoài ra máu, tuyệt đối không tự theo dõi hay xử lý tại nhà mà cần nhanh chóng thông báo cho bác sĩ về loại dị vật, thời điểm nuốt và triệu chứng kèm theo để được xử trí kịp thời, tránh những ca phẫu thuật cấp cứu đáng tiếc.

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