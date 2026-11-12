Hai ca khúc mới tri ân thầy cô dịp 20/11

Hai ca khúc Lời tri ân và Ơn thầy cô mến thương là những sáng tác mới của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung. Cùng lấy mái trường làm chủ đề, hai ca khúc có màu sắc khác nhau, một mang âm hưởng hoài niệm, một hướng đến sự hồn nhiên của tuổi học trò.

Lời tri ân được thể hiện bởi tốp ca nữ Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam, với phần lĩnh xướng của nghệ sĩ Bùi Trang. Ca khúc có giai điệu chậm rãi, trang trọng, gợi lại những năm tháng dưới mái trường và hình ảnh thầy cô dìu dắt mỗi người.

Nghệ sĩ Bùi Trang thể hiện ca khúc “Lời tri ân” của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung

Bùi Trang cho biết những giai điệu đầu tiên của ca khúc khiến chị nhớ về thời học sinh và những người từng dạy dỗ mình. Theo chị, sự biết ơn không chỉ dành cho thầy cô mà còn hướng tới cha mẹ - những người dạy con những bài học đầu tiên về tình yêu thương và cách sống.

Đây cũng là một trong những ý tưởng được nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung đưa vào tác phẩm. Ca khúc mở rộng ý nghĩa tri ân, không giới hạn trong không gian lớp học mà nhắc đến gia đình như nơi mỗi người bắt đầu hành trình tiếp nhận tri thức và học cách làm người.

Trong khi đó, ca khúc Ơn thầy cô mến thương có giai điệu vui tươi, gần gũi hơn với lứa tuổi học sinh. Tác phẩm do tốp ca học sinh thể hiện. Ca khúc sử dụng những hình ảnh quen thuộc trong đời sống học đường như trang sách, nét chữ, lớp học và phấn trắng. Những chi tiết giản dị này gắn với tình cảm của học sinh dành cho thầy cô.

Trái với sắc thái hoài niệm của Lời tri ân, Ơn thầy cô mến thương có giai điệu rộn ràng, tươi vui. Ca khúc do tốp ca học sinh thể hiện. Tác phẩm sử dụng những hình ảnh quen thuộc của đời sống học đường như niềm vui đến lớp, trang sách, nét chữ nắn nót và phấn trắng vương trên tóc thầy. Thay vì nhìn lại quá khứ, ca khúc thể hiện tình cảm của những học sinh đang trực tiếp trải nghiệm những năm tháng dưới mái trường.

Poster giới thiệu ca khúc “Ơn thầy cô mến thương”.

Sự khác biệt trong cách thể hiện tạo nên hai góc nhìn về tình thầy trò. Nếu Lời tri ân là lời hồi tưởng của người trưởng thành thì Ơn thầy cô mến thương ghi lại tình cảm trong trẻo của học sinh.

Chia sẻ về cảm hứng sáng tác, Nguyễn Thành Trung cho biết nghề giáo có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của anh. Nhạc sĩ sinh trưởng trong gia đình có truyền thống giáo dục, cha từng là giáo viên Vật lý, mẹ dạy Toán. Vợ anh hiện là giảng viên Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Những câu chuyện trong gia đình trở thành chất liệu để anh viết về tình thân, mái trường và sự trưởng thành. Ngoài đề tài giáo dục, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung sáng tác nhiều ca khúc về tình yêu, gia đình, quê hương, đất nước và Hà Nội. Anh được biết đến qua các album Tình yêu đầu tiên, Nỗi nhớ, Xa em, Ký ức Hà Nội và trường ca Đất nước hôm nay, ra mắt đầu năm 2026.