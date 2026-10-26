Hai ca ghép thận thành công tại Huế nhờ công nghệ bảo quản hiện đại

Máy LifePort cùng tạng ghép sẵn sàng thực hiện ca phẫu thuật ghép thận cho bệnh nhân. Ảnh BVCC.

Ngày 26/10, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết hai bệnh nhân được ghép thận thành công bằng công nghệ LifePort vào ngày 4/10 và 15/10 đều đang phục hồi tốt, tình trạng ổn định và tiếp tục được theo dõi sau phẫu thuật.

Thành công này đã nâng tổng số ca ghép thận sử dụng công nghệ bảo quản tạng LifePort tại bệnh viện lên 5 trường hợp.

Cụ thể, ca ghép thận đối với bệnh nhi 12 tuổi được Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện thành công vào ngày 4/10 sử dụng công nghệ LifePort, nhận và bảo quản thận hiến từ bệnh nhân chết não 26 tuổi tại Hà Nội.

Sau phẫu thuật, thận ghép hồi phục chức năng tức thì, tiết nước tiểu ngay trên bàn mổ. Lượng nước tiểu của bệnh nhi đạt khoảng 3.000 ml trong 24 giờ đầu, sau đó duy trì ổn định ở mức 2.000–2.500 ml mỗi 24 giờ. Bệnh nhi tiếp tục được theo dõi và điều trị sát sao trong giai đoạn hậu phẫu.

Tiếp đến là ca ghép thận được Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện thành công vào ngày 15/10 từ người hiến chết não 22 tuổi tại Bệnh viện Hùng Vương (Gia Lai).

Ca ghép ghi dấu mốc mới về thời gian bảo quản tạng trong hành trình vận chuyển hơn 1.800 km, với thời gian thiếu máu lạnh của thận ghép khoảng 18 giờ.

Để tiếp nhận thận ghép từ Gia Lai, ê kíp Bệnh viện Trung ương Huế phải di chuyển từ Huế vào Gia Lai, sử dụng máy LifePort để tiếp nhận bảo quản tạng và vận chuyển bằng đường hàng không qua hai chặng Pleiku – Tân Sơn Nhất – Huế để đưa quả thận ra đến Huế.

Theo Bệnh viện Trung ương Huế, toàn bộ hành trình kéo dài hơn 35 giờ, trong đó thời gian bảo quản tạng lên đến 18 giờ cho thấy vai trò của công nghệ LifePort trong việc duy trì điều kiện bảo quản thận trước khi ghép.

“Ngay sau khi được tái tưới máu, thận ghép hồng hào, căng chắc và tiết nước tiểu ngay trên bàn mổ. Chức năng thận của người nhận hiện phục hồi tốt, tình trạng ổn định”, GS.TS.BS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, Giám đốc Trung tâm Ghép tạng bệnh viện cho biết thêm.

Ca phẫu thuật thành công, các bệnh nhân đã ổn định, phục hồi tốt và được tiếp tục theo dõi. Ảnh BVCC.

Cũng theo lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế, thành công liên tiếp của hai ca ghép cho thấy vai trò thiết yếu của công nghệ LifePort trong bảo quản thận, đặc biệt khi nguồn tạng được điều phối từ các địa phương xa trung tâm ghép. Công nghệ này hỗ trợ duy trì điều kiện bảo quản trong quá trình vận chuyển dài, tạo thuận lợi cho việc tiếp nhận và ghép tạng.

Trong điều kiện vận chuyển xuyên Việt với khoảng cách lớn, công nghệ này đóng vai trò then chốt giúp duy trì chất lượng tạng, mở rộng khả năng điều phối nguồn hiến từ các địa phương xa trung tâm ghép.

Kết quả cũng là minh chứng cho sự phối hợp giữa mạng lưới điều phối hiến, ghép mô, tạng; cơ sở tiếp nhận người hiến; các ê-kíp lấy, bảo quản và vận chuyển tạng; đơn vị vận chuyển hàng không cùng đội ngũ phẫu thuật của bệnh viện.

PGS.TS Phạm Ngọc Hùng, Trưởng khoa Ngoại tiết niệu A, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết LifePort Kidney Transporter là hệ thống bảo quản thận bằng phương pháp bơm tưới máu hạ nhiệt liên tục (Hypothermic Machine Perfusion – HMP). Khác với phương pháp ướp lạnh tĩnh truyền thống (static cold storage), máy LifePort bơm liên tục dung dịch bảo quản chuyên dụng (thường là KPS-1) qua hệ mạch thận ở nhiệt độ 1–8°C, với áp lực kiểm soát (thường khoảng 30 mmHg). Công nghệ cho phép duy trì dòng chảy liên tục, tạo lực cắt nhẹ lên nội mạc mạch máu, giúp mạch máu giãn nở và cải thiện vi tuần hoàn; rửa sạch các sản phẩm chuyển hóa, giảm tổn thương thiếu máu – tái tưới máu; cho phép theo dõi thời gian thực các thông số như lưu lượng, sức cản mạch thận và nhiệt độ; hỗ trợ đánh giá chất lượng tạng trước khi ghép; giúp giảm đáng kể tỷ lệ chức năng thận chậm hồi phục, cải thiện tỷ lệ sống còn của thận ghép dài hạn... Đặc biệt, công nghệ hiệu quả với thận từ người hiến tiêu chuẩn mở rộng hoặc thời gian thiếu máu lạnh kéo dài. Được đưa vào ứng dụng tại Bệnh viện Trung ương Huế từ tháng 10/2025, bệnh viện đã ghép thận cho bệnh nhân nam 42 tuổi (quê Đà Nẵng, từng ghép thận trước đó 11 năm) nhận thận hiến từ Bệnh viện Thống Nhất (TP HCM) và sử dụng máy bảo quản thận liên tục có hạ nhiệt (HMP LifePort) trong suốt hành trình 12 giờ tiếp nhận tạng, bảo quản, vận chuyển ra Huế.

Hồ Xuân Mai