Hai buổi biểu diễn tại Nga của Kanye West bị hủy

Hai buổi hòa nhạc của Kanye West dự kiến diễn ra vào ngày 10 và 11/10 tại Gazprom Arena, St. Petersburg, đã chính thức không thể tổ chức. Thông tin được Say Agency, đơn vị tổ chức có trụ sở tại Moscow, xác nhận trên Telegram sau nhiều tuần xuất hiện những thông tin trái chiều về khả năng diễn ra của sự kiện.

"Với sự tiếc nuối sâu sắc, chúng tôi phải thông báo rằng các buổi hòa nhạc của Ye tại St. Petersburg theo lịch trình đã định sẽ không thể diễn ra", Say Agency thông báo. Đơn vị này cho biết sẽ tiếp tục đưa ra thông tin chính thức về tình trạng của dự án và những kế hoạch tiếp theo. Vé đã mua dự kiến được hoàn tiền từ ngày 12/10.

Đáng chú ý, trước khi bị hủy, hai đêm diễn đã bán hết vé và từng được quảng bá như một trong những sự kiện âm nhạc quốc tế đáng chú ý tại Nga. Nếu diễn ra, đây sẽ là một trong những lần hiếm hoi một nghệ sĩ phương Tây có tầm ảnh hưởng lớn biểu diễn tại Nga kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát năm 2022.

Kế hoạch tổ chức hai đêm diễn của Ye tại Gazprom Arena trở nên bất ổn từ cuối tháng 8. Dù sự kiện từng được quảng bá, ban quản lý sân vận động sau đó tuyên bố chưa ký hợp đồng cho thuê địa điểm với Say Agency và khẳng định các buổi hòa nhạc không thể diễn ra tại đây.

Phía Say Agency khi đó phản bác, cho rằng công tác chuẩn bị vẫn đang được tiến hành và sự kiện chưa bị hủy. Hai bên liên tục đưa ra những thông tin khác nhau, khiến tình trạng của chương trình trở nên khó đoán trong nhiều tuần.

Việc hủy hai đêm diễn tại St. Petersburg tiếp tục nối dài chuỗi trở ngại mà Ye gặp phải trong hành trình lưu diễn năm 2026.

Nam rapper trở lại với album Bully hồi tháng 3 và bắt đầu chuỗi biểu diễn quốc tế sau một thời gian dài bị bao phủ bởi những tranh cãi liên quan đến đời tư, phát ngôn và sự nghiệp. Dù vậy, một số buổi diễn của anh vẫn thu hút lượng lớn khán giả và được tổ chức tại nhiều quốc gia.

Trong năm nay, nhiều kế hoạch biểu diễn của Ye tại châu Âu cũng không diễn ra như dự kiến. Các đêm diễn của anh tại Wireless Festival ở London bị hủy sau khi nam rapper không được phép nhập cảnh vào Anh. Một số chương trình khác tại Pháp và Italy cũng lần lượt bị hoãn hoặc hủy.

Trái lại, Ye vẫn có những buổi biểu diễn thành công tại Thổ Nhĩ Kỳ, Hà Lan, Georgia, Albania, Bồ Đào Nha và Kazakhstan. Điều này cho thấy dù vấp phải nhiều tranh cãi, nam rapper vẫn duy trì được sức hút đáng kể tại một số thị trường quốc tế.

Những khó khăn trong lịch trình biểu diễn của Ye có liên quan mật thiết tới chuỗi tranh cãi kéo dài nhiều năm quanh nam rapper.

Việc hai đêm diễn tại St. Petersburg bị hủy vì thế trở thành diễn biến mới nhất trong một năm đầy biến động của Ye. Trong khi phía tổ chức chưa công bố liệu các buổi diễn có được dời sang thời điểm khác hay không, người hâm mộ đã được thông báo về kế hoạch hoàn tiền vé.

Tính đến hiện tại, Ye chưa đưa ra bình luận công khai về việc hai buổi biểu diễn tại Nga bị hủy.