Hai bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ hai

Thông tin được ông Hoàng Nam Hải - đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Dân nguyện và Giám sát cung cấp tại buổi họp báo chiều 16/10 về dự kiến kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Ông Hoàng Nam Hải trả lời phóng viên về công tác chất vấn tại họp báo. Ảnh: Đinh Nhung/Mekong ASEAN

Theo ông Hải, thông lệ tại các kỳ họp Quốc hội, phiên chất vấn và trả lời chất vấn thường diễn ra trong 2,5 ngày với 4 bộ trưởng, trưởng ngành đăng đàn, cùng một phiên trả lời chất vấn của Thủ tướng hoặc Phó Thủ tướng. Tuy nhiên tại kỳ họp cuối năm này, khối lượng công tác xây dựng pháp luật rất lớn nên Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến tổ chức chất vấn, trả lời chất vấn trong một ngày (dự kiến là ngày 12/11).

Ông Hoàng Nam Hải cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có văn bản gửi đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố. Đến nay, trên cơ sở tổng hợp các đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát dự kiến 6 lĩnh vực được chất vấn gồm: Y tế, nông nghiệp - môi trường, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, tài chính, nội vụ.

Ủy ban Dân nguyện và Giám sát sẽ phối hợp cùng các cơ quan để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, xin ý kiến đại biểu Quốc hội lựa chọn hai lĩnh vực chất vấn.

Như vậy, sẽ có hai bộ trưởng được lựa chọn đăng đàn chất vấn tại kỳ họp cuối năm, cũng là phiên chất vấn đầu tiên của Quốc hội khóa XVI. Các bộ trưởng, trưởng ngành khác có liên quan sẽ cùng tham gia trả lời.

"Luật ngắn hơn nhưng không mỏng hơn về chính sách"

Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI khai mạc sáng 17/10 và dự kiến bế mạc ngày 21/11. Kỳ họp được tổ chức theo hình thức họp tập trung và chia thành hai đợt. Đợt một từ 17/10 đến 14/11 và đợt hai từ 20 đến 21/11.

Về công tác lập pháp, tại kỳ họp cuối năm này, Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết và cho ý kiến về 4 dự án.

Trao đổi với phóng viên tại họp báo, bà Trần Thị Kim Nhung - đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội cho biết, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của kỳ họp là tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu vận hành của bộ máy Nhà nước sau sắp xếp, đặc biệt là mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Bà Trần Thị Kim Nhung thông tin về định hướng công tác lập pháp. Ảnh: Đinh Nhung/Mekong ASEAN

Theo bà Nhung, trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã ban hành các cơ chế đặc thù tại Nghị quyết 106 và Nghị quyết 206 nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, đây là những cơ chế mang tính đặc thù, không thể kéo dài thường xuyên. Vì vậy, kỳ họp lần này cần tập trung hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan, bảo đảm tính ổn định, thống nhất của hệ thống pháp luật.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là kịp thời thể chế hóa các chủ trương, định hướng của Đảng, nhất là những vấn đề cấp thiết trong phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua đồng thời ba luật gồm Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) nhằm tháo gỡ căn cơ những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, đầu tư, kinh doanh và đời sống người dân.

Bà Nhung nhấn mạnh, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng pháp luật phải đi đôi với bảo đảm chất lượng, tính khả thi, tránh tình trạng quy định mới lại tạo ra những điểm nghẽn trong thực thi.

Liên quan đến việc nhiều dự án luật được xem xét, thông qua tại một kỳ họp hoặc theo thủ tục rút gọn, bà Trần Thị Kim Nhung khẳng định việc rút gọn chỉ nhằm rút ngắn thời gian, không có nghĩa là bỏ qua các bước quan trọng như thẩm định, thẩm tra, thảo luận, giải trình và tiếp thu ý kiến.

Theo bà, tinh thần đổi mới là “luật ngắn hơn nhưng không mỏng hơn về chính sách, quy định ít hơn nhưng trách nhiệm phải rõ hơn”. Những vấn đề mang tính nguyên tắc, ổn định lâu dài phải được quy định trong luật, không đẩy những nội dung khó xuống văn bản dưới luật.