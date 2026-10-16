Hai bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI

Ngày 16/10, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh đã chủ trì họp báo về dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Tại cuộc họp báo, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển cho biết Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI họp phiên trù bị và khai mạc vào sáng ngày 17/10; dự kiến bế mạc vào ngày 21/11.

Kỳ họp được tổ chức theo hình thức họp tập trung và chia thành 2 đợt: Đợt 1, từ ngày 17/10 đến ngày 14/11/2026; đợt 2, từ ngày 20 - 21/11/2026 (dự phòng bế mạc ngày 23/11).

Theo ông Hiển, Kỳ họp dự kiến kéo dài 28 ngày, trong đó Quốc hội bố trí họp 6 ngày thứ Bảy, 1 ngày Chủ nhật; từ ngày 15-19/11, Quốc hội nghỉ để các các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo luật, nghị quyết.

“Việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI được tiến hành kỹ lưỡng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo quyết liệt, sát sao Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Chính phủ khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, tài liệu được xem xét, quyết định tại Kỳ họp gửi các vị đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật”, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển nhấn mạnh.

Theo Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Kỳ họp sẽ xem xét, thông qua 43 dự án. Trong đó có Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); Luật An ninh dữ liệu; Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Cũng tại Kỳ họp này, Quốc hội xem xét, thông qua Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ông Hoàng Nam Hải, ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội.

Tại buổi họp báo, ông Hoàng Nam Hải, ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội cho biết từ tháng 9/2026, Thường trực Ủy ban đã giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội có văn bản gửi các đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố. Đồng thời đánh giá các vấn đề được báo chí, dư luận xã hội, các vấn đề cử tri quan tâm để xem xét.

Theo ông Hải, đến nay trên cơ sở tổng hợp các Đoàn ĐBQH, thông qua các kênh thông tin, thu thập khác, Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đã dự kiến 6 lĩnh vực gồm y tế, nông nghiệp - môi trường, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, tài chính, nội vụ.

Sau đó, Ủy ban phối hợp cùng các Ủy ban, Hội đồng dân tộc để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin ý kiến ĐBQH lựa chọn 2 lĩnh vực chất vấn.

Do kỳ họp này có khối lượng công tác xây dựng pháp luật rất lớn nên Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến tổ chức chất vấn, trả lời chất vấn trong vòng 1 ngày 12/11.

“Dự kiến sẽ lựa chọn 2 Bộ trưởng trả lời chất vấn. Với những lĩnh vực đa ngành như liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm hay giá nhà đất, đất đai có thể sẽ mời các Bộ trưởng có liên quan tham gia giải trình bổ sung”, ông Hoàng Nam Hải nói.

Do đang trong quá trình thực hiện các thủ tục liên quan, nên chưa thể khẳng định chính xác 2 lĩnh vực nào sẽ được lựa chọn để chất vấn.