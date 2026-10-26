Hai Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn và Vũ Hải Quân trả lời chất vấn trước Quốc hội

Theo chương trình, phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI diễn ra vào ngày 12/11.

Hai nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính và khoa học, công nghệ được các đại biểu Quốc hội lựa chọn chất vấn tại kỳ họp này.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn.

Với nhóm vấn đề tài chính, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn sẽ trả lời về công tác phân bổ, quản lý và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, gắn với triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục tình trạng chậm giải ngân, nhất là đối với các công trình, dự án trọng điểm; bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cũng sẽ trả lời về những khó khăn, vướng mắc và giải pháp nâng cao hiệu quả huy động, phân bổ và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi và vốn đầu tư huy động theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số và nhà cung cấp ở nước ngoài; giải pháp chống thất thu thuế, bảo đảm công bằng, minh bạch trong thực hiện nghĩa vụ thuế… cũng là nội dung thuộc phạm vi chất vấn.

Tư lệnh ngành Tài chính cũng sẽ trả lời về giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn về vốn, chi phí sản xuất, kinh doanh, thủ tục hành chính và các điều kiện kinh doanh đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh.

“Chia lửa” với Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn sẽ có Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề liên quan.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân.

Với vấn đề thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân sẽ trả lời chất vấn về các nhóm nội dung trọng tâm gồm: kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị; trách nhiệm và giải pháp khắc phục tình trạng chậm bố trí, phân bổ, giải ngân và sử dụng chưa hiệu quả nguồn lực dành cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; thúc đẩy nghiên cứu, phát triển công nghệ chiến lược, đổi mới sáng tạo và huy động nguồn lực đầu tư của doanh nghiệp cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Quốc hội cũng sẽ làm rõ giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; kết nối, liên thông, chia sẻ và tái sử dụng dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và địa phương; khắc phục tình trạng nền tảng, hệ thống thông tin, phần mềm phân tán, thiếu đồng bộ.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân cũng trả lời về công tác quản lý, phát triển và thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI); hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI; giải pháp hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp và người dân nâng cao năng lực, kỹ năng số, khai thác hiệu quả các ứng dụng AI…

Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Công an, Tư pháp cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Vào cuối phiên chất vấn, Thủ tướng (hoặc Phó Thủ tướng được ủy quyền) sẽ trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn sẽ được truyền hình, phát thanh trực tiếp.