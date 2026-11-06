Hai biểu hiện chứng tỏ đứa trẻ được nuôi dạy rất tốt

Những đứa trẻ biết kiểm soát cảm xúc, khi trưởng thành sẽ tự tin hơn, và thái độ đối với người khác cũng tích cực hơn. (Ảnh: ITN).

Biết cách kiểm soát cảm xúc

Gặp một đứa trẻ thường xuyên nổi cáu là điều khiến các bậc cha mẹ đau đầu nhất. Cảm xúc mất kiểm soát giống như ngựa hoang tuột dây cương, không chỉ ảnh hưởng khả năng giao tiếp của trẻ với thế giới mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển sự nghiệp tương lai và hạnh phúc gia đình.

Những đứa trẻ biết kiểm soát cảm xúc, khi trưởng thành sẽ tự tin hơn, và thái độ đối với người khác cũng tích cực hơn. Những đứa trẻ biết kiểm soát cảm xúc sẽ có chỉ số cảm xúc cao hơn, dễ xây dựng các mối quan hệ tích cực, và tương lai sẽ hòa nhập tốt với thế giới.

Những bậc cha mẹ thông minh tuyệt đối không dạy con bằng cách đánh mắng rồi lại bắt con “đừng nổi giận”. Thay vào đó, họ kiên nhẫn hướng dẫn con giải quyết vấn đề, nhẹ nhàng an ủi khi con gặp thất bại, đồng thời kiểm soát cảm xúc của chính mình. Chỉ những bậc cha mẹ bình tĩnh khi gặp sự cố mới có thể dạy con đối mặt vấn đề một cách điềm tĩnh.

Cảnh giới cao nhất của giáo dục không phải là trẻ đạt được thành tích gì mà là trẻ trở thành người có tâm lý khỏe mạnh. Chúng không chán nản khi điểm kém, và ngay cả khi bị phê bình cũng không bị cảm xúc xấu chi phối. Điều nâng đỡ chúng vượt qua giai đoạn khó khăn chỉ có tình yêu và sự khích lệ.

Cha mẹ có tầm nhìn biết cách “nhìn sắc thái và lời nói” của con, kịp thời nắm bắt biến đổi tâm lý của con, giải tỏa kịp thời để tránh con rơi vào vòng luẩn quẩn. Nếu con vẫn chưa thể buông bỏ được, có thể dẫn con đi chơi bóng, du lịch, xem phim, dùng các cách khác nhau để chuyển hướng sự chú ý của con, đồng thời hỗ trợ về mặt cảm xúc.

Người có thể hạ gục con có lẽ chưa bao giờ là những người hay sự việc tồi tệ, mà là sự cô lập và không được giúp đỡ. Trẻ có sự hỗ trợ cảm xúc, dù gặp khó khăn, cũng sẽ tự tin ứng phó một cách tự nhiên.

Tự tin trong mọi hoàn cảnh

Nuôi dạy con cái để chúng cảm thấy tự tin và thoải mái với bản thân thực ra là một điều đáng mừng. Bởi vì con sẽ lạc quan, biết trân trọng và yêu quý bản thân. Không tự ti vì điểm kém, cũng không để đánh giá của người khác ảnh hưởng đến quyết định của mình. Những đứa trẻ như vậy có giá trị bản thân cao hơn, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng có thể tìm thấy niềm vui và sự hài lòng.

Những đứa trẻ có “giá trị bản thân cao” là nhờ giá trị được bố mẹ trao. Trong tâm lý học có khái niệm “bản thân trong gương”, tức là nhận ra ngoại hình qua gương, nhận biết bản thân qua đánh giá của người khác. Giá trị bản thân của con xuất phát từ “tấm gương” này của bố mẹ: Bố mẹ nghĩ con đáng yêu, con sẽ cảm thấy mình đáng yêu; bố mẹ nghĩ con xuất sắc, con sẽ cảm thấy mình xuất sắc; bố mẹ nghĩ con tốt, con sẽ cảm thấy mình tốt.

Cách bố mẹ tương tác với con quyết định cách con tương tác với chính mình. Chỉ những bố mẹ biết chấp nhận, tôn trọng và trân trọng con mới nuôi dạy được những đứa trẻ cũng biết chấp nhận, tôn trọng và trân trọng bản thân mình.

Người mạnh chưa chắc là người chiến thắng, nhưng chiến thắng sớm muộn cũng thuộc về người tự tin. Trẻ con cần tự tin, giống như cây cối cần ánh sáng và nước. Bởi vì có niềm tin rằng mình có thể làm tốt, trẻ sẽ dám thể hiện bản thân bất cứ lúc nào, ngay cả khi tạm thời chưa làm tốt cũng không lo bị mắng hay cười nhạo. Sự tự tin này hình thành nhờ vào sự khích lệ và ủng hộ của cha mẹ.

Nếu luôn chỉ nhìn vào khuyết điểm của trẻ, thường xuyên dùng cách mắng nhiếc, chế giễu để chỉ trích thì trẻ sẽ bị tổn thương lòng tự trọng. Những đánh giá tiêu cực liên tục nhắc nhở trẻ về những điểm yếu, khiến trẻ dần trở nên e dè, không dám dễ dàng thể hiện bản thân.

Sự tự ti xuất phát từ đánh giá tiêu cực về bản thân bên trong, ăn sâu từ sự thiếu thốn và bất lực nội tâm. Những bậc cha mẹ có tầm nhìn sẽ hiểu cách trao cho con sự tự tin mạnh mẽ. Trẻ em có chỗ dựa mới có dũng khí tiến lên phía trước.

Theo zhuanlan.zhihu.com