Hai bị cáo trong đường dây tuồn 36kg ma túy từ Campuchia về TPHCM lãnh án tử hình

Ngày 28/9, TAND TPHCM mở phiên xử sơ thẩm đã tuyên phạt Trần Thanh Tuấn (SN 2001), Trần Minh Tâm (SN 1994) cùng mức án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy. Cùng tội danh, Đỗ Thị Ngọc Yến (SN 2000) bị tuyên 8 năm 6 tháng tù, Võ Nữ Minh Thư (SN 2003) 8 năm tù. Liên quan đến vụ án, Đinh Đức Tuấn (SN 1990) và Trần Ngọc Thảo (SN 2000) cùng bị tuyên mức án 2 năm 6 tháng tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Các bị cáo tại tòa

Hàng chục kg ma túy được ngụy trang tinh vi

Theo cáo trạng, khoảng 17 giờ 30 ngày 4/4/2025, Đội 4 - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TPHCM phối hợp Cục C04 - Bộ Công an và Công an phường An Lạc A kiểm tra Trần Minh Tâm khi đang điều khiển ôtô biển số 51K-912.94 tại trước số 1 đường số 6, phường An Lạc A, quận Bình Tân (cũ).

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trong cốp xe một vali màu xanh chứa nhiều gói nylon in chữ “Porsche”, bên trong là ma túy với tổng khối lượng hơn 13,8 kg, loại MDMA, Ketamine. Một túi đựng máy DJ tiếp tục được phát hiện chứa 21 gói nylon in chữ “TIE GUAN YIN”, chứa gần 21 kg Ketamine. Ngoài ra, trong xe còn có nhiều gói ma túy khác với tổng khối lượng đáng kể.

Khám xét nơi ở của Tâm tại đường 4C, phường An Lạc A, Công an tiếp tục thu giữ 3,9 gam Methamphetamine; 102,9 gam Ketamine; 3,1 gam MDMA cùng nhiều đồ vật, dụng cụ liên quan đến việc mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

Nhận hàng từ “Anh Hai” bí ẩn

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trần Thanh Tuấn tại địa chỉ 29/24/25 Đường số 8, Khu phố 41, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, kết quả không thu giữ đồ vật gì liên quan đến ma túy. Kiểm tra điện thoại Iphone của Tuấn có nhiều cuộc gọi với Trần Minh Tâm liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy.

Quá trình điều tra, Tuấn khai khoảng tháng 1/2025 quen một người tên “Anh Hai” thông qua các mối quan hệ ngoài xã hội. Người này sử dụng tài khoản Telegram có tên nước ngoài và đề nghị Tuấn phụ giúp bán ma túy.

Sau khi hợp tác, “Anh Hai” đưa ma túy từ Campuchia về Việt Nam, giao cho Tuấn cất giấu và đi giao cho người mua theo chỉ đạo. Tuấn thuê Tâm phụ giúp, mỗi lần Tâm giao ma túy được trả công từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng, tùy số lượng và khoảng cách giao hàng.

Từ giữa tháng 3 đến ngày 3/4/2025, Tuấn khai đã 3 lần nhận ma túy từ “Anh Hai” rồi giao cho Tâm cất giữ, mang đi giao cho nhiều người không rõ lai lịch.

Đáng chú ý, ngày 3/4/2025, sau khi nhận ma túy từ một người đàn ông chưa rõ lai lịch, Tuấn đưa vali màu xanh và túi đựng máy DJ về nhà Tâm. Cả hai kiểm đếm, sau đó đưa số ma túy vào cốp ôtô để chờ “Anh Hai” chỉ đạo giao cho khách. Ngày hôm sau, chiếc xe bị lực lượng Công an kiểm tra, phát hiện số ma túy đặc biệt lớn.

Cáo trạng xác định Tuấn và Tâm phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tổng số ma túy gồm hơn 22,7 kg Ketamine; hơn 13,8 kg MDMA, Ketamine; 3,9 gam Methamphetamine và 3,1 gam MDMA. Số ma túy này bán cho những người khác.

Ngoài việc giúp Tuấn cất giấu, giao ma túy, Tâm còn trực tiếp bán ma túy cho Đỗ Thị Ngọc Yến, Đinh Đức Tuấn và Trần Ngọc Thảo.

Yến khai làm nhân viên phục vụ tại nhiều quán karaoke và có quan hệ với nhiều khách nam. Biết Tâm bán ma túy, Yến nhiều lần đặt mua rồi bán lại cho người khác để hưởng chênh lệch. Tổng cộng, Yến mua của Tâm 4 lần.

Ngày 4/4/2025, Yến tiếp tục đặt mua của Võ Nữ Minh Thư 3 gói “nước vui” với giá 8,4 triệu đồng để bán lại với giá 10,5 triệu đồng. Số ma túy được Thư ngụy trang trong bịch bánh, sau đó thuê xe công nghệ giao đến cho Yến. Tuy nhiên, Yến chưa kịp giao cho khách thì bị phát hiện, thu giữ 21,5 gam Ketamine.

Thư khai mua ma túy của một người sử dụng tài khoản Telegram “Gia Đại Thiếu” để bán lại kiếm lời. Thư nhiều lần giao “nước vui”, Ketamine và thuốc lắc cho khách thông qua các ứng dụng xe công nghệ. Cáo trạng xác định Thư phải chịu trách nhiệm đối với tổng khối lượng 26,8 gam Ketamine.

Đối với Đinh Đức Tuấn và Trần Ngọc Thảo, cả hai cùng thuê phòng trọ tại đường Mã Lò, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân.

Đinh Đức Tuấn khai đã 6 lần mua ma túy của Tâm để sử dụng. Ngày 4/4/2025, Tuấn rủ Thảo cùng sử dụng. Sau khi mua 2,5 gam Ketamine và một viên thuốc lắc, cả hai mang về phòng, chia ma túy thành nhiều gói rồi cùng sử dụng.

Khi Công an kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 0,4 gam Ketamine cùng dụng cụ sử dụng ma túy. Cáo trạng xác định Tuấn và Thảo phạm tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Do lượng ma túy thu giữ không đủ định lượng nên hai bị cáo không bị xử lý về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Đối với người tên “Anh Hai” và “Gia Đại Thiếu”, do chưa xác định được lai lịch nên cơ quan điều tra chưa có căn cứ xử lý. Các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh tài khoản Telegram, Signal, số điện thoại và tài khoản ngân hàng liên quan để làm rõ những người đứng sau đường dây.