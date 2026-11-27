Theo hồ sơ vụ án, Nhất và Hậu quen nhau từ năm 2024, sống chung như vợ chồng tại phường Thủy Xuân, TP Huế. Do Hậu từng hiến thận, biết nhu cầu tìm người hiến thận của bệnh nhân, cả hai nảy sinh ý định tìm người bán thận để kiếm tiền.

Cuối năm 2024, vợ chồng ông T.T.S và bà N.T.H.N đến Bệnh viện Trung ương Huế điều trị bệnh thận cho bà N. Trong quá trình này, ông S. gặp Nhất và Hậu, nhờ tìm người bán thận. Hai bị cáo đồng ý.

Ngày 24/2/2025, các bên gặp nhau tại một quán cà phê trên đường Hai Bà Trưng, TP Huế và thỏa thuận chi phí mua bán, ghép thận cùng các thủ tục xét nghiệm là 1,35 tỷ đồng. Hai bên lập hợp đồng, thống nhất thanh toán theo từng giai đoạn.

Từ tháng 2 đến tháng 10/2025, ông S. nhiều lần đưa và chuyển khoản cho Nhất, tổng cộng 450 triệu đồng.

Nhất và Hậu sau đó tìm được hai người để đăng ký hiến thận cho bà N. Tuy nhiên, cả hai người đều không đủ điều kiện sau khi xét nghiệm.

Quá trình điều tra, Nhất và Hậu thừa nhận hành vi phạm tội.

Sau khi xem xét hồ sơ, lời khai, HĐXX tuyên phạt Lý Văn Nhất 3 năm 6 tháng tù, Lưu Thị Hậu 3 năm tù về tội “Mua bán bộ phận cơ thể người”.