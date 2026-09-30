Hai bị cáo lĩnh án hơn 8 năm tù về tội danh liên quan đến ma túy

Theo cáo trạng, vụ án thứ nhất xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 2/6/2026, tại khu vực quốc lộ 12, thuộc địa phận bản Púng Giắt (bản Púng Giắt 2 cũ), xã Mường Pồn. Tổ công tác Công an xã Mường Pồn phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên phát hiện, bắt quả tang Vi Văn Luyến đang cất giấu trái phép trên người 0,16 gam heroine và 0,22 gam methamphetamine. Tổng khối lượng 2 chất ma túy là 0,38 gam. Luyến khai nhận số ma túy trên mua về để sử dụng.

Phiên xét xử bị cáo Vi Văn Luyến.

Vụ án thứ hai xảy ra vào khoảng 10 giờ ngày 8/6/2026, tại khu vực bản Mường Mươn 2, xã Mường Pồn. Tổ công tác Công an xã Mường Pồn phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên và tổ công tác số 2, Kế hoạch 1266 Công an tỉnh Điện Biên bắt quả tang Lò Văn Hanh đang có hành vi sử dụng trái phép heroine và cất giấu 0,54 gam heroine trên người để sử dụng.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội. Căn cứ tính chất, mức độ hành vi và các tình tiết của vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Vi Văn Luyến 3 năm 1 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy; Lò Văn Hanh 5 năm 8 tháng tù về tội Tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

Lò Văn Hanh thành khẩn khai báo hành vi phạm tội.

Việc lựa chọn địa bàn dân cư để xét xử lưu động các vụ án liên quan đến ma túy không chỉ bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật mà còn tạo điều kiện để người dân trực tiếp theo dõi quá trình xét xử. Từ đó nhận diện rõ hơn những hành vi bị pháp luật nghiêm cấm và hậu quả pháp lý phải đối mặt. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa tệ nạn ma túy ngay từ cộng đồng.