Ngày 26/11, Bệnh viện Nhân dân 115 thông tin về trường hợp cấp cứu bé gái 14 tháng tuổi bị ngưng tim ngoài bệnh viện.

Theo lời kể của người mẹ, buổi sáng hôm đó, chị đưa con gái đến trường mầm non như thường lệ. Thời điểm này, trẻ vẫn khỏe mạnh, không có biểu hiện bất thường. Tuy nhiên, khoảng 50 phút sau khi mẹ rời đi, nhà trường bất ngờ gọi điện thông báo bé bị bất tỉnh và cần được cấp cứu.

Khi được đưa đến khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhân dân 115, bệnh nhi đã rơi vào tình trạng ngưng tim ngoại viện. Các bác sĩ lập tức triển khai hồi sức tim phổi nâng cao, bao gồm ép tim ngoài lồng ngực, hỗ trợ hô hấp, theo dõi tuần hoàn và sử dụng thuốc theo phác đồ cấp cứu.

Trong quá trình hồi sức, việc thiết lập đường truyền tĩnh mạch gặp khó khăn. Trước tình huống cần nhanh chóng đưa thuốc và dịch vào cơ thể, ê-kíp đã lựa chọn thiết lập đường truyền trong xương (IO).

Đây là kỹ thuật cho phép tiếp cận hệ tuần hoàn qua khoang tủy xương, được sử dụng trong những tình huống cấp cứu khẩn cấp khi không thể thiết lập đường truyền tĩnh mạch kịp thời.

Song song với các biện pháp hồi sức, bệnh viện huy động sự hỗ trợ của nhiều chuyên khoa, đồng thời kích hoạt báo động đỏ liên viện, phối hợp với Bệnh viện Nhi đồng 1 để cùng hỗ trợ xử trí trường hợp bệnh nhi nguy kịch.

Sau khoảng 20 phút hồi sức liên tục, tim của trẻ đập trở lại, tuần hoàn tự nhiên được phục hồi. Đây là kết quả quan trọng trong quá trình cấp cứu, song bệnh nhi vẫn cần được theo dõi và điều trị tích cực.

Các bác sĩ cho biết, sau khi tim ngừng đập và được cấp cứu thành công, người bệnh vẫn có nguy cơ gặp các tổn thương thứ phát, đặc biệt là tổn thương não và các cơ quan do thiếu oxy trong thời gian ngừng tuần hoàn. Vì vậy, việc duy trì theo dõi sát và điều trị sau hồi sức có vai trò quan trọng đối với tiên lượng của trẻ.

Hướng dẫn sơ cứu khi trẻ đột ngột bất tỉnh, ngừng tim. Ảnh: BVCC

Kỹ năng sơ cứu có ý nghĩa quan trọng khi trẻ ngừng tim

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo, khi phát hiện trẻ bất tỉnh, không thở hoặc chỉ thở ngáp, người xung quanh cần nhanh chóng gọi cấp cứu 115 và tiến hành hồi sức tim phổi nếu có thể. Việc ép tim sớm, đúng cách có thể giúp duy trì một phần tuần hoàn máu đến não và các cơ quan quan trọng trong lúc chờ nhân viên y tế đến hỗ trợ.

Với trẻ em, người thực hiện sơ cứu cần kết hợp ép tim và thổi ngạt theo hướng dẫn hồi sức tim phổi dành cho trẻ em nếu đã được tập huấn. Trường hợp có máy khử rung tim tự động bên ngoài (AED), cần sử dụng thiết bị theo hướng dẫn, ưu tiên chế độ dành cho trẻ em nếu có.

Đồng thời, đối với các cơ sở giáo dục mầm non, việc trang bị kiến thức và kỹ năng sơ cứu ban đầu cho giáo viên, nhân viên có ý nghĩa thiết thực. Nhân viên cần được hướng dẫn cách nhận biết dấu hiệu nguy hiểm, xử trí khi trẻ hóc dị vật, ngừng thở, ngừng tim và nhanh chóng liên hệ cấp cứu y tế.

Các bác sĩ nhấn mạnh, trong tình huống ngừng tim, mỗi phút chậm trễ đều có thể làm giảm cơ hội sống và tăng nguy cơ tổn thương não. Phát hiện sớm, gọi cấp cứu và thực hiện hồi sức tim phổi kịp thời là những yếu tố quan trọng giúp tăng khả năng cứu sống người bệnh.