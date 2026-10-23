Hai bệnh viện ở Nghệ An giành giải Nhất sáng tạo khoa học, công nghệ năm 2026

Ngày 23/10, UBND tỉnh Nghệ An cho biết, vừa tổ chức lễ trao Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An năm 2026 và Cuộc thi Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp sáng tạo Nghệ An mở rộng năm 2026.

Tại giải thưởng năm nay, ngành y tế Nghệ An ghi dấu ấn với nhiều công trình có tính ứng dụng trong chẩn đoán, điều trị và quản lý bệnh viện.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao giải Nhất cho các nhóm tác giả thuộc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An và Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ảnh: T.C.

Cụ thể, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An giành giải Nhất với công trình “Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo và kỹ thuật thị giác máy tính hỗ trợ phát hiện và chẩn đoán sớm ung thư vú”, do TS.BS. Phạm Vĩnh Hùng làm đại diện nhóm tác giả.

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cũng giành giải Nhất với công trình “Ứng dụng phẫu thuật nội soi trong điều trị các bệnh lý cột sống cổ”, do TS.BSCKII Nguyễn Hồng Trường làm đại diện nhóm tác giả.

Mỗi công trình đạt giải Nhất được trao Cúp Sáng tạo khoa học và công nghệ, bằng chứng nhận của UBND tỉnh và tiền thưởng 101,2 triệu đồng.

Ở giải Nhì, Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An được vinh danh với công trình “Xây dựng và ứng dụng phần mềm quản trị nhân lực HRMAN tại Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An”, phối hợp thực hiện cùng Công ty TNHH Phần mềm trực tuyến NENCER. Công trình nhận tiền thưởng 75,9 triệu đồng.

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An cùng Trường Đại học Y khoa Vinh giành giải Nhì với công trình “Ứng dụng phẫu thuật nội soi một cổng trong điều trị và tái tạo vú nhằm nâng cao chất lượng điều trị và tối ưu thẩm mỹ cho bệnh nhân ung thư vú giai đoạn sớm”.

Giải Ba thuộc về công trình “Ứng dụng kỹ thuật tán sỏi đường mật qua da bằng laser dưới hướng dẫn chụp mạch số hóa xóa nền tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh”, với sự tham gia của các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh và Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Công trình nhận tiền thưởng 50,6 triệu đồng.

Như vậy, các công trình có sự tham gia của các bệnh viện trong tỉnh đạt 2 giải Nhất, 2 giải Nhì và 1 giải Ba. Toàn giải thưởng năm 2026 có 13 công trình được trao giải, gồm 5 giải Nhất, 4 giải Nhì và 4 giải Ba.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao giải, chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả có công trình khoa học, công nghệ và dự án khởi nghiệp sáng tạo xuất sắc năm 2026. ẢNH: T.C.

Ở các lĩnh vực khác, giải Nhất được trao cho công trình nghiên cứu công nghệ chế biến sợi xanh, sản xuất vải không dệt từ phụ phẩm nông nghiệp theo chuỗi giá trị tuần hoàn; công trình “Tìm dấu Vinh xưa - Diện mạo đô thị và con người Vinh thời thuộc Pháp”; và công trình chọn tạo, hoàn thiện quy trình sản xuất, đăng ký bảo hộ, lưu hành giống lúa lai 3 dòng CS04.

Đối với Cuộc thi Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp sáng tạo Nghệ An mở rộng năm 2026, từ 106 hồ sơ đăng ký, Ban Tổ chức lựa chọn 20 dự án xuất sắc để vinh danh.

Giải Nhất thuộc về dự án “Bút Xanh - Nền tảng chuyển đổi số soạn giảng và học liệu chuẩn hóa cho giáo viên tiểu học” của tác giả Trần Thanh Chung, Trường Tiểu học Quảng Châu 1. Hai giải Nhì được trao cho dự án “6TGO - Nền tảng hỗ trợ chuyển đổi số trong thiện nguyện minh bạch” và “Trà sâm Thổ Hào hòa tan - Giải pháp cải thiện chất lượng giấc ngủ”.

Ngoài ra, Ban Tổ chức trao 3 giải Ba, 4 giải Khuyến khích và 10 chứng nhận dự án khởi nghiệp tiềm năng.