Hai bệnh viện 'bắt tay' cứu 2 bệnh nhân nhồi máu cơ tim ở Phú Quốc

Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân L.V.Q. (65 tuổi), nhập viện lúc 0 giờ ngày 14-9 do khó thở, mệt ở ngực, choáng váng, vã mồ hôi. Bệnh nhân có tiền căn hút thuốc lá nhiều.

Tại Bệnh viện Mặt trời Phú Quốc, dựa trên kết quả điện tâm đồ và triệu chứng lâm sàng, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim ST chênh lên thành dưới, giờ thứ 3.

Ê-kíp can thiệp tim mạch khẩn cấp cứu người bệnh nhồi máu cơ tim.

Lúc này, BS Nguyễn Tuấn Anh, Khoa Can thiệp Tim mạch, Bệnh viện Chợ Rẫy đang có mặt tại Phú Quốc theo chương trình ký kết hợp tác chuyên môn giữa 2 bệnh viện.

Ngay sau đó, BS Tuấn Anh phối hợp ê-kip của Bệnh viện Mặt trời Phú Quốc tiến hành can thiệp cấp cứu cho bệnh nhân vào 1 giờ sáng.

Bệnh nhân được tái thông thành công động mạch vành phải đoạn xa, phục hồi tốt dòng chảy. Sau thủ thuật, bệnh nhân phục hồi tốt, giảm các triệu chứng đau ngực, khó thở.

Đây cũng là ca can thiệp tim mạch đầu tiên được thực hiện ngay sau khi 2 bệnh viện ký kết hợp tác chuyên môn vào tháng 7-2026.

Mỗi ca can thiệp tim mạch kéo dài gần 1 giờ.

Cũng trong tối 14-9, Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc tiếp tục tiếp nhận bệnh nhân P.N.V. (58 tuổi). Bệnh nhân V. có tiền căn hút thuốc lá nhiều, triệu chứng mệt ở ngực và khó thở kéo dài khoảng 2 tuần.

Kết quả cận lâm sàng cho thấy bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim bán cấp thành trước, suy tim, rối loạn lipid máu, đái tháo đường typ 2. Ê-kíp lập tức tiến hành can thiệp cấp cứu lúc 20 giờ cùng ngày.

Sau can thiệp, bệnh nhân đã được tái thông thành công tổn thương tắc đoạn giữa động mạch liên thất trước, dòng chảy tốt, không huyết khối, không bóc tách. Ngày 18-9, cả 2 bệnh nhân được xuất viện trong tình trạng ổn định.

Theo BS-CK2 Lý Ích Trung, Trưởng khoa Can thiệp tim mạch Bệnh viện Chợ Rẫy, cả 2 bệnh nhân đều bị nhồi máu cơ tim có ST chênh lên - tình trạng có nguy cơ tử vong cao, cần can thiệp tái thông động mạch vành càng sớm càng tốt.

Mỗi giờ chậm trễ can thiệp có thể làm tăng nguy cơ tử vong khoảng 5 -10%. Sau can thiệp, bệnh nhân cần tuân thủ các chế độ điều trị, theo dõi tái khám và kiểm tra định kì để phòng nguy cơ tái phát.

Chia sẻ về kết quả đáng khích lệ trên, BS-CK2 Phạm Thanh Việt, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, hoạt động ký kết hợp tác chuyên môn giữa hai bệnh viện nhằm xây dựng một mạng lưới kết nối chuyên môn toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại địa phương, tạo điều kiện để nhiều ca bệnh phức tạp ở đảo được can thiệp kịp thời trong "thời gian vàng", hạn chế những trường hợp chuyển viện không cần thiết. Trong đó, đặc biệt tập trung vào quy trình tiếp nhận, cấp cứu và điều trị đối với bệnh nhân đột quỵ não và nhồi máu cơ tim cấp. Sự phối hợp chặt chẽ giữa 2 bệnh viện sẽ giúp y tế tại đảo ngọc từng bước làm chủ các kỹ thuật cấp cứu phức tạp, tạo thêm nền tảng an toàn cho điểm đến quốc tế nói chung và Hội nghị APEC năm 2027 nói riêng.