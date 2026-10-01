Hai bệnh nhân nguy kịch vì Whitmore, cảnh báo nguy cơ sau mưa lũ

Ngày 1/10, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, vừa điều trị 2 bệnh nhân mắc Whitmore trong tình trạng nguy kịch.

Vết thương ngoài da do Whitmore gây ra, có thể sưng đỏ, loét và chảy dịch. ẢNH: B.V

Whitmore là bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei gây ra, thường tồn tại trong đất, bùn và nước. Vi khuẩn có thể xâm nhập cơ thể qua vết thương ngoài da, đường hô hấp hoặc đường tiêu hóa.

Cả hai bệnh nhân được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực, đều bị suy hô hấp nặng, sốc nhiễm trùng và suy đa cơ quan, phải thở máy, dùng thuốc vận mạch và lọc máu liên tục.

Một bệnh nhân nữ 53 tuổi bị suy thận cấp, tổn thương gan cấp và rối loạn đông máu. Sau 3 ngày, kết quả cấy máu xác định B. pseudomallei. Sau 12 ngày, bệnh nhân cai được máy thở và sau 3 tuần điều trị, tình trạng ổn định.

Trường hợp thứ hai là bệnh nhân nam (SN 1982), nhập viện sau 4 ngày sốt rét run, ho, khó thở tăng dần. Người bệnh bị sốc nhiễm trùng, suy hô hấp nặng, suy thận cấp và rối loạn chuyển hóa. Kết quả cấy máu xác định B. pseudomallei sau 2 ngày điều trị. Sau 5 ngày, bệnh nhân cai được máy thở, ngừng thuốc vận mạch.

Các bác sĩ cảnh báo Whitmore có thể diễn tiến nhanh, gây viêm phổi nặng, nhiễm khuẩn huyết và sốc nhiễm trùng. Thời tiết giao mùa, mưa lớn, ngập lụt làm tăng nguy cơ tiếp xúc với đất, bùn và nước nhiễm khuẩn.

Người dân cần mang ủng, găng tay khi tiếp xúc với bùn đất, nước tù đọng; che kín vết thương ngoài da và đi khám khi sốt kéo dài, rét run, ho, khó thở hoặc vết thương sưng đỏ, chảy mủ.