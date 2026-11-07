Hai bệnh nhân ngừng tim được cứu sống, giữ lại hạnh phúc cho hai gia đình

Có những cuộc chiến không được đo bằng những con số, mà bằng nhịp tim được hồi sinh, một người thân trở về và những giọt nước mắt hạnh phúc của gia đình.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, hai bệnh nhân ngừng tuần hoàn trong tình trạng nguy kịch đã được cứu sống sau quá trình điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức tích cực 1 – Chống độc.

Bệnh nhân H.S.A (49 tuổi, phường Đông Sơn, Thanh Hóa) được xuất viện trong niềm vui, hạnh phúc của gia đình và đội ngũ y bác sĩ

Hai trường hợp đều đối mặt với ranh giới sinh tử, trong đó có một người đàn ông bị nhồi máu cơ tim cấp và một sản phụ bất ngờ ngừng tim khi chuẩn bị phẫu thuật lấy thai lần thứ ba.

Nhờ sự phối hợp khẩn trương, triển khai các kỹ thuật hồi sức chuyên sâu của đội ngũ y bác sĩ, cả hai đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm.

Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân H.S.A (49 tuổi, phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Bệnh nhân đột ngột mất ý thức, được đưa đến một bệnh viện cấp cơ bản trong tình trạng ngừng tuần hoàn.

Sau khoảng 20 phút cấp cứu, bệnh nhân có mạch trở lại nhưng vẫn hôn mê sâu, tiên lượng rất nặng. Ngay sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Tại Khoa Hồi sức tích cực 1 – Chống độc, các bác sĩ khẩn trương triển khai hàng loạt biện pháp hồi sức như đặt catheter động mạch để theo dõi huyết áp xâm lấn, lọc máu liên tục, hạ thân nhiệt chỉ huy, sử dụng thuốc chống kết tập tiểu cầu, kháng sinh và các biện pháp điều trị hỗ trợ.

Qua thăm dò chuyên sâu, các bác sĩ xác định nguyên nhân khiến bệnh nhân mất ý thức và ngừng tuần hoàn là do nhồi máu cơ tim cấp. Bệnh nhân lập tức được chỉ định chụp và can thiệp động mạch vành, đặt stent nhằm tái thông dòng máu nuôi tim.

Từ tình trạng ngừng tuần hoàn, hôn mê sâu, bệnh nhân từng bước có những chuyển biến tích cực nhờ phác đồ điều trị chuyên sâu và sự theo dõi sát sao của đội ngũ y bác sĩ.

Một trường hợp khác khiến các y bác sĩ phải chạy đua với thời gian là sản phụ N.T.G (35 tuổi, xã Hoằng Châu, tỉnh Thanh Hóa). Có tiền sử khỏe mạnh, sản phụ bất ngờ ngừng tim khi đang chuẩn bị phẫu thuật lấy thai lần thứ ba.

Trước tình huống đặc biệt nguy cấp, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa được mời đến hội chẩn trực tiếp tại phòng mổ.

Sau khi đánh giá tình hình, hai ê-kíp y tế của hai bệnh viện thống nhất phương án vừa hồi sức tích cực cứu sống người mẹ, vừa khẩn trương phẫu thuật lấy thai để bảo đảm an toàn cho em bé.

Ca phẫu thuật thành công, em bé được cứu sống. Sản phụ sau đó được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Tại Khoa Hồi sức tích cực 1 – Chống độc, bệnh nhân được áp dụng các kỹ thuật hồi sức tích cực như thở máy, đặt catheter tĩnh mạch trung tâm, thiết lập đường động mạch theo dõi huyết áp xâm lấn, duy trì huyết động, truyền máu và điều chỉnh các rối loạn đa cơ quan nhằm bảo đảm chức năng các tạng.

Trong suốt quá trình điều trị, tình trạng người bệnh được theo dõi chặt chẽ, các biện pháp hồi sức được điều chỉnh phù hợp với diễn biến lâm sàng. Sau những ngày giành giật sự sống, sản phụ dần vượt qua giai đoạn nguy kịch.

Phía sau những ca cấp cứu đặc biệt ấy không chỉ là nỗ lực chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ, mà còn là những giờ phút gia đình thấp thỏm chờ đợi.

Với người đàn ông 49 tuổi, sự hồi sinh đồng nghĩa với cơ hội tiếp tục đồng hành cùng vợ con. Với sản phụ 35 tuổi, đó là hành trình trở về bên những đứa con thơ và được chứng kiến con nhỏ lớn lên.

Hai bệnh nhân, hai hoàn cảnh khác nhau nhưng cùng đứng trước ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Những nỗ lực hồi sức không chỉ giành lại sự sống cho người bệnh mà còn giữ lại niềm hạnh phúc, sự đoàn tụ cho những gia đình đang ở trong thời khắc khó khăn nhất.

Đằng sau mỗi nhịp tim được hồi sinh là sự khẩn trương, bản lĩnh chuyên môn và tinh thần trách nhiệm của những người thầy thuốc. Đó cũng là giá trị lớn nhất của những cuộc chạy đua với tử thần tại phòng cấp cứu và hồi sức tích cực.