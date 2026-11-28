Ngày 28/11, UBND phường Hiệp Hòa thông tin về vụ đuối nước khiến hai trẻ nhỏ tử vong xảy ra tại khu phố Bạch Đằng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h05 cùng ngày, chính quyền địa phương nhận được tin báo hai cháu nhỏ gặp nạn tại ao trong khuôn viên một gia đình trên địa bàn.

Hai nạn nhân là cháu N.T.P. (sinh năm 2024) và cháu V.N.K. (sinh năm 2023), có quan hệ họ hàng. Thời điểm xảy ra sự việc, trong nhà có người lớn, hai cháu đang chơi cùng một trẻ 5 tuổi.

Trong lúc người lớn không chú ý, hai bé đi đến khu vực ao rồi không may trượt chân rơi xuống nước.

Phát hiện sự việc, người thân và hàng xóm nhanh chóng đưa các cháu lên bờ, hỗ trợ sơ cứu.

Các bác sĩ Trạm Y tế phường phối hợp cấp cứu tại chỗ, sau đó chuyển hai cháu đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Yên. Tuy nhiên, cả hai đều không qua khỏi.

Sau khi xảy ra vụ việc, đại diện các cơ quan, ban, ngành phường Hiệp Hòa đã đến thăm hỏi, chia sẻ và động viên gia đình các nạn nhân.

Theo thông tin từ địa phương, trước đó, một trong hai cháu từng ngã xuống ao này nhưng được người nhà phát hiện, cứu kịp thời.