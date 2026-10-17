Hai bé gái ở Phú Thọ bị cha ruột đánh bằng cán chổi, dây điện

Ngày 17/10, VKSND khu vực 10, tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Văn Tuấn (SN 1991, trú tại xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ) về tội "Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình” theo khoản 2 Điều 185 Bộ luật Hình sự.

Kiểm sát viên kiểm sát việc thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Văn Tuấn.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 19h ngày 10/10/2026, tại nhà riêng ở thôn Mới, xã Vĩnh Hưng, do bực tức liên quan đến việc thất lạc chiếc sim điện thoại, Bùi Văn Tuấn đã bắt hai con gái là cháu B.H.T (SN 2015) và cháu B.T.P.M (SN 2017) nằm sấp xuống nền nhà, sau đó liên tiếp chửi bới và dùng cán chổi, dây điện đánh vào vùng mông, đùi của hai cháu.

Ngày 13/10/2026, bà nội của hai cháu đã tố giác hành vi của Tuấn đến cơ quan chức năng.

Kết quả giám định xác định cháu B.T.P.M bị tổn thương cơ thể 2%; cháu B.H.T có nhiều vết bầm tím.

Đáng chú ý, Bùi Văn Tuấn là đối tượng có nhân thân xấu, không có công việc ổn định, sống buông thả, thường xuyên say xỉn, chửi bới, đánh đập các con.

Tuấn đã có 3 tiền án về các tội “Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản”, “Cố ý gây thương tích”, “Cố ý làm hư hỏng tài sản” và “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và nhiều lần bị xử phạt vi phạm hành chính về các hành vi gây thương tích.

Tháng 7/2026, Tuấn tiếp tục bị Công an xã Vĩnh Hưng xử phạt vi phạm hành chính về các hành vi đánh gây thương tích hai con ruột. Tuy nhiên, Tuấn vẫn không lấy đó làm bài học mà tiếp tục có hành vi hành hạ các con.

Ngày 15/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Văn Tuấn về tội "Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình” theo khoản 2 Điều 185 Bộ luật Hình sự, đồng thời chuyển hồ sơ đề nghị VKSND khu vực 10 phê chuẩn.

Sau khi xem xét tài liệu, chứng cứ, VKSND khu vực 10 đã phê chuẩn các quyết định tố tụng đối với Bùi Văn Tuấn về hành vi phạm tội nêu trên.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.