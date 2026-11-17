I.N (Stray Kids) sẽ phát hành đĩa đơn kỹ thuật số do chính anh sáng tác mang tên NO RETURN vào ngày 17/11, trở thành thành viên thứ ba góp mặt trong dự án SKZ-PLAYER của nhóm.

Theo JYP Entertainment vào ngày 17/11, I.N sẽ phát hành ca khúc NO RETURN vào lúc 6h chiều (giờ Hàn Quốc) thông qua SKZ-PLAYER, một dự án mà tại đó, tám thành viên cùng chia sẻ các sản phẩm âm nhạc và nội dung mà họ muốn gửi tặng đến STAY, cộng đồng người hâm mộ của nhóm. Trước đó, Han đã ra mắt back to life vào tháng Sáu và Felix giới thiệu Slow It Down vào tháng Chín trong khuôn khổ dự án này.

NO RETURN là một ca khúc thuộc thể loại synth-pop, thu hút người nghe bằng giai điệu nhẹ nhàng, thư thái. Bài hát kể về một mối quan hệ luôn quay trở về với nhau, bất chấp việc đối phương có cố gắng đẩy ra xa hay phủ nhận đến mức nào đi chăng nữa. I.N đã cùng Bang Chan, thành viên thuộc nhóm sản xuất nội bộ 3RACHA, viết lời cho ca khúc, đồng thời cả hai cũng phối hợp với VERSACHOI để sáng tác bài hát này.

Video âm nhạc (MV) được ra mắt cùng với ca khúc khắc họa cuộc xung đột giữa bản thể nguyên bản và một bản thể khác đầy điên cuồng cùng tồn tại trong một con người. I.N cũng trực tiếp tham gia vào quá trình lên kế hoạch và đạo diễn MV để truyền tải câu chuyện của bài hát lên màn ảnh. Stray Kids sẽ tiếp tục giới thiệu các sản phẩm âm nhạc và nội dung mới từ những thành viên khác, trong đó mỗi thành viên đều tham gia vào việc sáng tác cũng như lên kế hoạch và đạo diễn cho các nội dung của riêng mình.

Trước đó, vào ngày 2/11, I.N đã phát hành GUILTY PLEASURE, ca khúc nhạc phim (OST) solo đầu tiên của anh cho bộ phim truyền hình phát sóng thứ Hai - thứ Ba trên đài tvN, My Guilty Human. Giọng hát trong trẻo của anh hòa quyện cùng âm thanh của ban nhạc, khắc họa trọn vẹn những rung động của các nhân vật.

Trong khi đó, Stray Kids đã thiết lập kỷ lục với mini album THIS & THAT (phát hành vào tháng 8/2026), trở thành album thứ chín liên tiếp của nhóm ra mắt ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard 200. Tính đến bảng xếp hạng ngày 14/11, album này đã trụ vững trên bảng xếp hạng trong 13 tuần liên tiếp. Ngoài ra, nhóm cũng chuẩn bị phát hành mini album tiếng Nhật thứ tư mang tên SUIATSU vào ngày 25/11.