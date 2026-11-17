Theo đó, chuyến bay khởi hành lúc 2h30, khoảng 1 giờ sau, thì tiếp viên chuyến bay có thông báo cần tìm nhân viên y tế để hỗ trợ một nam hành khách quốc tịch Litva, đang đau bụng dữ dội. BS La Văn Phú và BS Phan Hải Thanh chạy đến quan sát, chẩn đoán và đề nghị được hỗ trợ nam hành khách.

Sau khi hướng dẫn bệnh nhân nằm ngửa, kiểm tra mạch, huyết áp, nhiệt độ và thăm khám bụng của nam hành khách, 2 bác sĩ xác định các dấu hiệu sinh tồn ổn định. Tuy nhiên, cơn đau khiến nam hành khách vật vã. Hộp thuốc y tế trên máy bay không có thuốc giảm đau dạng tiêm, nên 2 bác sĩ lựa chọn thuốc giảm đau đường uống. Sau khi dùng thuốc, khoảng 30 phút sau, nam hành khách tỉnh táo, dễ chịu hơn và có thể ăn nhẹ.

BS La Văn Phú và BS Phan Hải Thanh hội chẩn, cấp cứu hỗ trợ nam hành khách.

BS La Văn Phú cho biết, khi máy bay hạ cánh xuống Bắc Kinh, nam hành khách gần như hết đau, đi lại bình thường.

“Nam hành khách và vợ liên tục cảm ơn chúng tôi. Thật sự khi nam hành khách đang trong cơn đau dữ dội, vợ anh ấy đã đề nghị cho máy bay hạ cánh khẩn cấp, nhưng bằng trách nhiệm của người bác sĩ chúng tôi đã giải thích về tình trạng của chồng cô ta. Thật may mắn, mọi thứ đều an toàn. Tình trạng bệnh nhân đã ổn định, chuyến bay tiếp tục hành trình đúng lịch trình mà không phải hạ cánh khẩn cấp. Sau khi bệnh nhân ổn định, tiếp viên hàng không đã trao đổi và ghi nhận đầy đủ quá trình thăm khám, nhận định, xử trí. Chúng tôi ký xác nhận và chịu trách nhiệm về những công việc chuyên môn mình đã thực hiện”, BS La Văn Phú chia sẻ.