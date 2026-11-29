Vào thời điểm trên, anh Vàng A Chứ (SN 1994) và ông Vàng A Chống (SN 1976), cùng quê xã Thu Cúc, tỉnh Phú Thọ điều khiển xe máy BS: 19AC - 044.75 trên Quốc lộ 28, đoạn qua khu vực cầu 5 xã Bảo Lâm 5 thì xảy ra va chạm với xe đầu kéo BS: 47RM - 007.96 do tài xế Trần Quang Thịnh (36 tuổi, ngụ phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển, lưu thông theo hướng từ Gia Nghĩa đi Bảo Lâm 5.

Cú tông mạnh làm cả hai ngã xuống mặt đường, anh Chứ tử vong tại chỗ, ông Chống bị thương nặng, được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Hiện trường vụ va chạm giữa xe đầu kéo và xe máy.

Các cơ quan chức năng đã đến khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Được biết, ông Chống và anh Chứ là hai anh em, từ tỉnh Phú Thọ vào Lâm Đồng tìm việc làm, hiện đang đi hái cà phê thuê, hoàn cảnh rất khó khăn.