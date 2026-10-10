Hai anh em song sinh chỉ đồng ý cưới chị em sinh đôi: Cuộc hôn nhân đặc biệt kéo dài hơn nửa thế kỷ

Tadayoshi và Takaharu, cùng 83 tuổi, lớn lên trong gia đình có 8 người con. Hai anh em học cùng trường, làm chung tại 1 công ty may mặc rồi chuyển đến Osaka lập nghiệp.

Sau đó, họ trở về Nagoya mở xưởng may. Để trả khoản nợ mua đất và xây nhà, 2 người làm việc không có ngày nghỉ suốt 4 năm. Ngôi nhà do họ tự thiết kế đủ chỗ cho 2 gia đình dù lúc đó cả hai vẫn độc thân.

Lo ngại việc lập gia đình riêng có thể ảnh hưởng đến công việc và tình cảm anh em, Tadayoshi và Takaharu quyết định chỉ cưới 1 cặp chị em song sinh đồng ý sống chung nhà.

Quá trình tìm vợ không thuận lợi. Cặp song sinh duy nhất phản hồi từ 1 chương trình truyền hình đã từ chối điều kiện sống chung. Bảy cuộc mai mối tiếp theo cũng thất bại vì lý do tương tự.

Từ trái qua: Michiko và em gái Kikuko; em trai Takaharu và anh trai Tadayoshi. Ảnh: Bungeishunju

Cuối cùng, người quen giới thiệu họ với cặp song sinh thứ 8 là Michiko và Kikuko, sống tại thị trấn Ibigawa, tỉnh Gifu. Hai chị em học cùng lớp, làm chung công ty và thường bị đồng nghiệp nhận nhầm vì có ngoại hình giống hệt nhau.

Theo quan niệm truyền thống, Michiko là chị nên phải kết hôn trước. Cô đã trải qua 30 cuộc xem mắt, trong khi Kikuko phải chờ chị lập gia đình. Khi biết 2 con có thể kết hôn cùng lúc, cha mẹ họ lập tức đồng ý.

Sau 4 lần hẹn hò, Tadayoshi thay mặt em trai cầu hôn. Khi bàn cách ghép đôi, ông đề nghị anh cả cưới chị cả, còn em trai cưới em gái để tránh nhầm lẫn. Ba người còn lại đều tán thành.

Hai cặp tổ chức lễ cưới chung ngày 18/4/1972. Sau đó, 4 người cùng vận hành xưởng may suốt nhiều thập kỷ.

Mọi bất đồng trong công việc được giải quyết theo nguyên tắc đa số. Phương án nhận được 3 phiếu sẽ được thực hiện, người còn lại phải tuân thủ và không nhắc lại chuyện cũ. Nhờ vậy, gia đình không xảy ra mâu thuẫn lớn.

Trong sinh hoạt, họ mua quần áo giống nhau, dùng chung 1 điện thoại thông minh và 1 sổ ghi chép chi tiêu. Những khoản mua sắm lớn đều được cả 4 người thảo luận trước khi quyết định.

Hai chị em chủ động không mang thai cùng thời điểm. Mỗi cặp có 2 người con nhưng cả 4 đứa trẻ được nuôi như con chung và xem nhau như anh em ruột. Nếu 1 người mẹ phải nằm viện, người còn lại sẽ chăm sóc toàn bộ các con.

Hiện 2 người con trai cả xây nhà cạnh nhau. Các cháu xem 2 cặp vợ chồng là ông bà chung, thậm chí nhiều đứa không phân biệt được ai là bà nội của mình.

Ở tuổi ngoài 70 và 80, 4 người vẫn đi bộ, xem phim cùng nhau và đã chuẩn bị 2 phần mộ nằm cạnh nhau. “Giữa chúng tôi không có bí mật, mọi thứ đều công khai”, ông Takaharu nói.