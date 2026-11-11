Hai anh em ruột là cựu cầu thủ bóng đá nổi tiếng có vai trò gì trong vụ cá độ?

Ngày 11/11, Bộ Công an công bố thông tin về quá trình điều tra vụ án đánh bạc dưới hình thức dàn xếp tỷ số các trận đấu thể thao, liên quan đến một số cá nhân trong lĩnh vực bóng đá và bóng rổ. Trong số những người bị khởi tố có hai anh em sinh đôi Hoàng Danh Ngọc và Hoàng Nhật Nam. Cả hai từng là những cầu thủ được chú ý của bóng đá Nam Định, có thời gian khoác áo các đội tuyển trẻ quốc gia và cùng góp mặt trong đội hình Olympic Việt Nam vô địch Merdeka Cup 2008 tại Malaysia. Thông tin hai anh em cùng bị xác định liên quan đến vụ án khiến nhiều người bất ngờ, bởi họ từng có thời gian được kỳ vọng trong sự nghiệp cầu thủ.

Hai anh em sinh đôi từng là những gương mặt triển vọng của bóng đá Nam Định

Hoàng Danh Ngọc và Hoàng Nhật Nam sinh ngày 3/4/1990, cùng trưởng thành từ lò đào tạo bóng đá Nam Định. Hai cầu thủ từng được biết đến là cặp anh em sinh đôi đáng chú ý của bóng đá Việt Nam. Trong đó, Hoàng Danh Ngọc từng gây ấn tượng nhờ kỹ thuật cá nhân và khả năng xử lý bóng khéo léo. Danh Ngọc được xem là một trong những tài năng trẻ triển vọng của bóng đá Nam Định, từng thi đấu cho nhiều đội bóng như Vissai Ninh Bình, Than Quảng Ninh và Long An.

Hoàng Nhật Nam cũng có nhiều năm thi đấu chuyên nghiệp, từng khoác áo CLB Nam Định, CLB TP.HCM, Sanna Khánh Hòa BVN và Phú Thọ. Cầu thủ này từng được triệu tập vào đội tuyển U23 Việt Nam.

Hoàng Danh Ngọc (trái) và Hoàng Nhật Nam.

Một dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của hai anh em là cùng đội tuyển Olympic Việt Nam tham dự Merdeka Cup 2008 tại Malaysia và giành chức vô địch. Đây là giải đấu giúp các cầu thủ trẻ Việt Nam có thêm cơ hội cọ xát ở sân chơi quốc tế.

Sau khi trải qua nhiều năm thi đấu chuyên nghiệp, Hoàng Nhật Nam tiếp tục gắn bó với bóng đá trong vai trò thành viên ban huấn luyện CLB Long An ở mùa giải 2025 - 2026.

Vai trò của hai anh em trong vụ dàn xếp tỷ số

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, vụ án liên quan đến đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ thể thao do Vũ Chí Công (sinh năm 1998, quốc tịch Ukraine) cầm đầu.

Quá trình điều tra xác định, Vũ Chí Công đã chỉ đạo Hoàng Nhật Nam và Hoàng Danh Ngọc thỏa thuận, yêu cầu một số cầu thủ CLB Long An thi đấu dưới sức để dàn xếp tỷ số theo kịch bản định sẵn. Bốn cầu thủ được xác định có liên quan gồm Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Anh Tài, Lê Văn Hưng và Bùi Hoàng Mỹ.

Hai trận đấu được cơ quan điều tra đề cập là cuộc đối đầu giữa CLB Quy Nhơn và CLB Long An tại Giải hạng Nhất quốc gia ngày 3/10/2025, kết thúc với chiến thắng 4 - 1 cho CLB Quy Nhơn; trận CLB Long An gặp CLB Nam Định tại Cúp Quốc gia ngày 23/11/2025, với tỷ số 0 - 2 nghiêng về đội bóng thành Nam.

Cầu thủ CLB Long An Lê Văn Hưng, Nguyễn Anh Tài, Nguyễn Thanh Hải, Bùi Hoàng Mỹ (từ trái sang). Ảnh: Bộ Công an

Theo kết quả điều tra được công bố, mục đích của việc dàn xếp là tạo điều kiện để Vũ Chí Công đặt cược vào các trận đấu theo kịch bản đã định. Sau khi cá độ, Công chuyển tiền trả công cho Hoàng Danh Ngọc, Hoàng Nhật Nam và các cầu thủ liên quan.

Vụ việc một lần nữa đặt ra vấn đề về tính trung thực trong thi đấu thể thao, đặc biệt khi những người liên quan từng có thời gian thi đấu chuyên nghiệp và gắn bó với các đội bóng tại Việt Nam. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án và vai trò của từng cá nhân liên quan.