Hai anh em ra tòa lãnh án về tội giết người

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ ngày 28-9-2025, Lưu đến một quán tạp hóa ở làng Klũh Klãh (xã Ia Boòng) và gặp Siu Sau (SN 1999, cùng địa phương). Tại đây, Lưu hỏi chuyện trước đó đến nhà Sau chơi nhưng bị đuổi về. Siu Sau giải thích do Lưu say rượu, đến nhà quậy phá nên không cho tiếp tục đến chơi.

Bực tức, Lưu về nhà lấy một con dao rồi rủ anh trai là Luyên đi đánh Sau. Luyên đồng ý, lấy một đoạn cây củi rồi cùng Lưu quay lại tìm Sau.

Khoảng 20 giờ 20 phút, phát hiện Sau đang ngồi trên xe máy cùng bạn, Lưu cầm dao, Luyên cầm cây củi tiến đến. Luyên dùng cây đánh Sau, Lưu dùng dao chém liên tiếp vào người Sau. Khi Siu Sau bỏ chạy, cả hai tiếp tục đuổi theo khoảng 10 m nhưng không kịp.

Hai bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm ngày 14-9. Ảnh: N.L

Siu Sau được đưa đi cấp cứu, kết quả giám định bị tổn thương cơ thể 26%.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ nhưng các bị cáo đã lựa chọn cách giải quyết bằng bạo lực, chủ động chuẩn bị hung khí và cùng nhau truy đuổi, tấn công bị hại. Hành vi của các bị cáo có tính chất côn đồ, xâm phạm nghiêm trọng sức khỏe, tính mạng của người khác. Hậu quả chết người không xảy ra do Siu Sau được cấp cứu, điều trị kịp thời và nằm ngoài ý muốn của các bị cáo.

Đối với Lưu, con dao sử dụng để chém Sau được giám định là mã tấu, thuộc danh mục vũ khí thô sơ và được xác định là vũ khí quân dụng theo quy định pháp luật. Do đó, ngoài tội “Giết người”, Lưu còn phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.