Hai anh em quê Quảng Trị cùng đi thi Đường Lên Đỉnh Olympia, cuộc sống giờ ra sao?

Tóm tắt nhanh: Cặp anh em tại Quảng Trị: Lê Thanh Tân Nhật (sinh năm 2001) và em trai Lê Thanh Quý Hải (sinh năm 2004) đều là cựu học sinh Trường THPT Thị xã Quảng Trị.

Dấu ấn của người anh Tân Nhật (Olympia năm thứ 18): Xuất sắc giành 3 vòng nguyệt quế liên tiếp ở vòng Tuần (300 điểm), Tháng (250 điểm), Quý (275 điểm) và cán đích ở vị trí Á quân trận Chung kết năm 2018 với 120 điểm.

Hành trình của người em Quý Hải (Olympia năm thứ 21): Nối gót anh trai sau 3 năm, Quý Hải giành vòng nguyệt quế cuộc thi Tuần 2 Tháng 3 Quý 4 với số điểm rất cao là 345, sau đó dừng chân ở vị trí giải Ba cuộc thi Tháng.

Cuộc sống hiện tại và sự gắn bó: Cả hai anh em đều chọn học đại học trong nước (Tân Nhật học ngành Điện tử - Viễn thông tại ĐH Khoa học Tự nhiên, Quý Hải học tại ĐH Kinh tế - Luật - ĐHQG TP.HCM). Hai anh em thường xuyên hỗ trợ nhau học tập, ôn luyện kiến thức và giữ lối sống giản dị, kín tiếng.

Đường Lên Đỉnh Olympia từng có nhiều trường hợp anh chị em ruột thịt cùng tham gia, đạt thành tích cao. Nổi bật trong số đó là hai anh em Lê Thanh Tân Nhật (sinh năm 2001) và Lê Thanh Quý Hải (sinh năm 2004), cùng là học sinh Trường THPT Thị xã Quảng Trị. Không chỉ chia sẻ chung niềm đam mê chinh phục tri thức từ thuở nhỏ, cả hai còn tự hào mang về cho gia đình bộ sưu tập gồm 4 chiếc vòng nguyệt quế qua 2 mùa giải cách nhau 3 năm.

Lê Thanh Tân Nhật là gương mặt mở đường đầy tự hào cho gia đình tại Olympia năm thứ 18. Ngay từ vòng thi Tuần 3 Tháng 1 Quý 4, nam sinh đã thể hiện phong độ thi đấu chắc chắn, bản lĩnh vững vàng khi giành chiến thắng thuyết phục với 300 điểm. Tiếp đà thăng hoa, Tân Nhật lần lượt chinh phục ngôi vị cao nhất ở cuộc thi Tháng với 250 điểm và bứt phá ngoạn mục ở trận thi Quý 4 với 275 điểm, chính thức mang cầu truyền hình trực tiếp về với quê hương Quảng Trị.

Bước vào trận Chung kết năm, Tân Nhật giữ được tâm lý thoải mái và thi đấu hết mình. Kết thúc 4 phần thi, anh giành được 120 điểm, xuất sắc cán đích ở vị trí Á quân chung cuộc. Chia sẻ sau trận đấu, anh cho biết việc được góp mặt ở trận Chung kết năm đã là điều vượt ngoài mong đợi, là kỷ niệm đẹp nhất thời học sinh nên anh hoàn toàn hài lòng và không có bất cứ sự hối tiếc nào.

Tân Nhật trở thành Á quân chung cuộc của Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 18.

Ba năm sau kỳ tích của anh trai, cậu em Lê Thanh Quý Hải tiếp tục viết tiếp giấc mơ Olympia của gia đình khi đại diện Trường THPT Thị xã Quảng Trị góp mặt tại mùa giải năm thứ 21. Tại cuộc thi Tuần 2 Tháng 3 Quý 4, Quý Hải đã tạo nên "cơn sốt", giành vòng nguyệt quế với số điểm rất cao là 345 điểm.

Ở vòng thi Tháng 3 Quý 4 diễn ra sau đó, do một vài tình huống thiếu may mắn ở phần thi Về đích mà Quý Hải dừng chân ở vị trí giải Ba. Dẫu không thể tiến sâu tới trận Chung kết như anh trai, hành trình của Quý Hải vẫn để lại ấn tượng đẹp về sự tự tin, điềm đạm và khả năng bứt tốc nhạy bén.

Quý Hải chiến thắng vòng thi Tuần.

Rời sân chơi Đường Lên Đỉnh Olympia, cả Tân Nhật và Quý Hải đều lựa chọn con đường học tập, kín tiếng về cuộc sống thay vì xuất hiện ồn ào trên truyền thông.

Dù nhận được suất học bổng du học tại Đại học Kỹ thuật Swinburne (Úc) dành cho Á quân, Lê Thanh Tân Nhật đã quyết định ở lại Việt Nam và theo học ngành Điện tử - Viễn thông tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM.

Trong khi đó, em trai Lê Thanh Quý Hải cũng theo chân anh vào TP.HCM học tập và trúng tuyển vào Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM.

Trong những năm tháng phổ thông, mỗi khi gặp bài tập khó ở các môn Tự nhiên như Toán, Lí, Hóa, Quý Hải đều nhờ anh trai hướng dẫn. Khi Tân Nhật lên đường vào TP.HCM nhập học đại học, anh cũng để lại chiếc xe đạp điện gắn bó từ năm lớp 11 cho em trai sử dụng.

Đặc biệt, trong suốt quá trình Quý Hải chuẩn bị thi Olympia năm thứ 21, Tân Nhật chính là "quân sư" thầm lặng đứng sau hỗ trợ em trai tổng hợp tài liệu, rèn luyện phản xạ và truyền kinh nghiệm giữ vững tâm lý thi đấu. Trên mạng xã hội, Tân Nhật từng hóm hỉnh tự nhận mình là "fan cứng của Quý Hải suốt 20 năm", nhắc lại kỷ niệm hai anh em cùng bố quây quần xem chương trình qua chiếc TV cũ thuở nhỏ.