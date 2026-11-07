Hai anh em Jude và Jobe Bellingham cùng được triệu tập vào tuyển Anh

Ngày 6/11, Liên đoàn Bóng đá Anh công bố danh sách 25 cầu thủ chuẩn bị cho hai trận đấu với Croatia và Tây Ban Nha tại UEFA Nations League. Đáng chú ý, đội hình có sự góp mặt của hai anh em Jude và Jobe Bellingham. Trong đó, Jobe lần đầu tiên được triệu tập lên đội tuyển quốc gia cấp độ cao nhất.

Tiền vệ 21 tuổi hiện khoác áo Borussia Dortmund, nơi anh đang có mùa giải thứ hai sau khi chuyển đến từ Sunderland. Jobe đã đá chính sáu trong tám trận Bundesliga đầu mùa, góp phần giúp Dortmund duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu giải đấu.

HLV Thomas Tuchel cho biết ông đánh giá cao phong độ và sự tiến bộ của cầu thủ trẻ. Nhà cầm quân người Đức cũng nhấn mạnh Jobe được trao cơ hội dựa trên năng lực và những màn trình diễn của chính mình, thay vì danh tiếng của người anh trai.

Jobe Bellingham lần đầu được triệu tập lên đội tuyển Anh. Với gia đình Bellingham, việc hai con trai cùng có tên trong danh sách tuyển Anh là một dấu mốc đáng nhớ, mở ra khả năng biến ước mơ thi đấu bên nhau thành hiện thực. Ảnh: AP News

Theo Tuchel, Jobe đã có những trận đấu tốt, tìm được nhịp thi đấu ổn định tại Dortmund và thể hiện sự trưởng thành trong thời gian khoác áo các đội tuyển trẻ Anh. HLV Lee Carsley, người từng làm việc với Jobe ở đội U21, cũng đánh giá tích cực về tiền vệ này.

Sự xuất hiện của Jobe bên cạnh Jude tạo nên câu chuyện đặc biệt trong đợt tập trung lần này. Jude Bellingham, 23 tuổi, hiện là một trong những cầu thủ quan trọng của tuyển Anh và đang thi đấu cho Real Madrid. Trước đó, anh từng khoác áo Dortmund trước khi chuyển sang Tây Ban Nha.

Jude và Jobe đều trưởng thành từ bóng đá Anh, từng thi đấu cùng nhau trong những năm đầu sự nghiệp và có chung niềm đam mê với môn thể thao này. Jude từng chia sẻ mong muốn được sát cánh cùng em trai trong màu áo đội tuyển quốc gia. Anh thậm chí xem đó là một trong những ước mơ lớn nhất sự nghiệp, có ý nghĩa đặc biệt hơn cả những danh hiệu cá nhân.

Nếu cả hai cùng được ra sân trong đợt tập trung tháng 11, họ sẽ trở thành cặp anh em đầu tiên cùng thi đấu cho đội tuyển nam Anh kể từ Gary và Phil Neville vào năm 2007.

Ngoài Jobe, danh sách lần này còn có một gương mặt lần đầu được gọi lên tuyển là Josh King của Fulham. Một số cầu thủ đáng chú ý như Ben White và Djed Spence cũng trở lại sau thời gian vắng mặt vì chấn thương.

Tuyển Anh sẽ tiếp đón Croatia tại sân Wembley ngày 12/11, trước khi làm khách trên sân Tây Ban Nha ngày 15/11. Hai trận đấu cuối vòng bảng Nations League là cơ hội để đội bóng của Tuchel củng cố vị trí và hướng đến suất vào tứ kết.

Với Jobe, đợt tập trung này đánh dấu bước tiến quan trọng trong sự nghiệp. Còn với gia đình Bellingham, việc hai con trai cùng có tên trong danh sách tuyển Anh là một dấu mốc đáng nhớ, mở ra khả năng biến ước mơ thi đấu bên nhau thành hiện thực.