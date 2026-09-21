Hai anh em bị khởi tố vì mua bán 120 triệu dữ liệu cá nhân

Ngày 21/9, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã khởi tố Nguyễn Hưng Trung Phương (33 tuổi, trú phường Buôn Ma Thuột) về các tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông và đánh bạc”.

Cơ quan công an cũng khởi tố Nguyễn Hưng Nam Phương (33 tuổi, anh em song sinh với Trung Phương) về tội đánh bạc.

Đối tượng Nguyễn Hưng Trung Phương tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu mua bán trái phép thông tin, dữ liệu cá nhân và tham gia đánh bạc trên mạng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự xác minh, triệu tập 2 anh em Trung Phương và Nam Phương đến làm việc.

Qua kiểm tra các thiết bị điện tử của 2 đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 2 điện thoại di động và 1 bộ máy tính để bàn. Kết quả trích xuất phát hiện khoảng 120 triệu dữ liệu cá nhân liên quan đến nhiều tỉnh, thành, cơ quan, doanh nghiệp trên cả nước.

Số dữ liệu trên thuộc nhiều lĩnh vực như tín dụng, ngân hàng, viễn thông, y tế, cán bộ, công chức, hộ kinh doanh và doanh nghiệp; chứa nhiều trường thông tin cá nhân như họ tên, ngày tháng năm sinh, số căn cước công dân, địa chỉ, số điện thoại, chức vụ, nghề nghiệp...

Đối tượng Nguyễn Hưng Nam Phương tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các dữ liệu được hai đối tượng thu thập trái phép trên không gian mạng, sau đó phân tích, tổng hợp và bán cho khách hàng theo yêu cầu để thu lợi bất chính.

Để che giấu hoạt động, hai đối tượng sử dụng các tài khoản Telegram, Facebook ẩn danh, giao dịch bằng tiền mã hóa USDT, sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ và cài đặt chế độ tự động xóa tin nhắn.

Số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động mua bán dữ liệu cá nhân được hai đối tượng sử dụng vào hoạt động đánh bạc trên không gian mạng. Qua xác minh, có hàng nghìn lượt cược với tổng số tiền giao dịch lên đến hàng trăm triệu đồng trong thời gian ngắn.