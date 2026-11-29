Trường Tiểu học Hải Anh đầu tư đồng bộ trang thiết bị phục vụ dạy và học, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong nhà trường.

Tại tiết học Tiếng Việt của các em học sinh lớp 5A3, Trường Tiểu học Hải Anh, học sinh tỏ ra vô cùng hứng thú. Bởi lẽ, tại đây, lớp học được trang bị bảng tương tác, các em được trang bị ipad để tìm kiếm thông tin bài giảng theo giáo viên yêu cầu một cách nhanh chóng và chính xác. Được tiếp cận, hỗ trợ học tập bởi các thiết bị công nghệ hiện đại, đó không chỉ tạo ra môi trường học tập mới, khơi dạy tư duy, phản ứng nhanh nhạy mà còn là cơ hội để các em mở rộng kiến thức bằng những hình ảnh, video sinh động, giúp các em có một tiết học hấp dẫn, thú vị và hiệu quả hơn.

Các em học sinh Trường Tiểu học Hải Anh được trang bị ipad để nâng cao hiệu quả học tập.

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Ngà, giáo viên Trường Tiểu học Hải Anh, xã Hải Anh cho biết: Là một giáo viên trực tiếp đứng lớp, chúng tôi xác định chuyển đổi số đóng vai trò rất quan trọng. Vì vậy, trong quá trình giảng dạy, tôi luôn nỗ lực học tập, trau dồi các kỹ năng về chuyển đổi số, áp dụng phần mềm Canvas, Quizizz, Azota... để thiết kế bài giảng trực quan, tăng tính tương tác, tạo hứng thú cho học sinh và đổi mới kiểm tra, đánh giá.

Tại Trường Tiểu học Hải Anh, nhà trường xác định: công nghệ chỉ là phương tiện, con người là trung tâm và chất lượng giáo dục mới là mục tiêu cuối cùng. Để hiện thực hóa mục tiêu này, những năm qua, nhà trường đã tập trung triển khai đồng bộ nhóm giải pháp cốt lõi.

Nhận thức rõ nguồn lực con người là then chốt; năng lực số của giáo viên phải được bồi đắp bằng quá trình tự học, tự nghiên cứu, thực hành và sáng tạo thường xuyên, vì vậy, nhà trường chú trọng tạo môi trường để giáo viên phát huy tinh thần tự học, chủ động tự bồi dưỡng và chia sẻ kinh nghiệm thông qua các hoạt động chuyên môn như: thi thiết kế học liệu số, thiết kế bài giảng e-learning, thi sáng kiến kinh nghiệm về chuyển đổi số. Qua đó, mỗi giáo viên từng bước nâng cao năng lực, chủ động thích ứng và đáp ứng tốt hơn yêu cầu đổi mới trong nhà trường.

Bên cạnh đó, nhà trường từng bước hoàn thiện hệ thống phòng học thông minh, đồng bộ các thiết bị và điều kiện phục vụ dạy học số; đồng thời tích cực xây dựng kho học liệu số. Hiện, nhà trường có 04 phòng máy với hơn 100 bộ máy tính phục vụ học tập. Tất cả các lớp học, phòng học bộ môn, các phòng chức năng khác đều được trang bị máy tính, ti vi/màn hình tương tác thông minh. Trên nền tảng đó, công nghệ được đưa vào các môn học, giáo dục STEM và hoạt động trải nghiệm một cách thiết thực, tạo điều kiện để học sinh trực tiếp khám phá, thực hành và vận dụng kiến thức vào thực tiễn giúp học sinh được “học đi đôi với hành”.

Trường Tiểu học Hải Anh đang đẩy mạnh xây dựng lớp học thông minh.

Trong quản lý, nhà trường từng bước số hóa thông tin, hồ sơ và hoạt động điều hành; sử dụng website, fanpage, sổ liên lạc điện tử, hồ sơ học sinh số, các nhóm zalo và thanh toán không dùng tiền mặt. Qua đó, việc trao đổi thông tin và phối hợp giữa nhà trường, giáo viên, học sinh và phụ huynh thuận tiện, nhanh chóng, khoa học hơn.

Cô giáo Phạm Thị Huệ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hải Anh, xã Hải Anh khẳng định: Đối với Trường Tiểu học Hải Anh, công nghệ đang góp phần tạo ra sự thay đổi thực chất trong nhà trường. Giáo viên chủ động, sáng tạo hơn; học sinh hứng thú, tích cực hơn và chất lượng giáo dục được nâng lên. Chúng tôi hướng tới một ngôi trường mà ở đó, công nghệ thực sự phục vụ người dạy, hỗ trợ người học và tạo ra những giá trị tốt đẹp hơn cho giáo dục.

Nhờ tích cực chuyển đổi số, chất lượng dạy và học của Trường Tiểu học Hải Anh không ngừng được nâng lên. Đối với học sinh, nhiều em đạt thành tích nổi bật ở các sân chơi cấp tỉnh và cấp quốc gia, tiêu biểu có 01 giải Nhất “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” cấp quốc gia, cùng nhiều giải thưởng tại các sân chơi Trạng nguyên Tiếng Việt, IOE, Ham đọc sách, Đại sứ Văn hóa đọc và Kỹ năng sống. Nhà trường có nhiều giáo viên đạt giải trong các cuộc thi cấp tỉnh như: thiết kế học liệu số cấp tỉnh, thiết kế bài giảng E-learning cấp tỉnh; sáng kiến kinh nghiệm về ứng dụng chuyển đổi số, đặc biệt vừa qua nhà trường có giáo viên đạt Giải cuộc thi sáng tạo video chuyển đổi số “Vững bước tiên phong” do Công an tỉnh Ninh Bình tổ chức.

Tương tự, tại Trường THCS Hải Anh, chuyển đổi số cũng đang dần trở nên quen thuộc và được áp dụng hiệu quả.

Năm học 2026-2027, nhà trường có 24 lớp với 1.017 học sinh. Nhà trường hiện có trường chính và 01 điểm trường, cả hai khu trường đều có hệ thống phòng học, phòng bộ môn tương đối đồng bộ gồm: phòng Tin học, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội, Ngoại ngữ, Nghệ thuật, Công nghệ...tất cả các phòng đều được kết nối internet cáp quang. Đặc biệt, nhà trường được địa phương đầu tư phòng STEM với thiết bị hiện đại tạo điều kiện để nhà trường đổi mới phương pháp, nâng cao năng lực số và phát triển khả năng sáng tạo cho học sinh.

Em Trần Minh Tân, Lớp 9A1, Trường THCS Hải Anh, xã Hải Anh phấn khởi chia sẻ: Hiện nay, trang thiết bị nhà trường rất hiện đại, hỗ trợ thiết thực cho việc học của chúng em. Ví dụ đối với bộ môn Tin học có máy tính có kết nối internet, chúng em được trực tiếp thực hành, tự tìm hiểu được tài liệu bổ trợ cho bài học rất phong phú, đa dạng nên em cảm thấy tiếp thu bài tốt hơn.

Học sinh Trường THCS Hải Anh thực hành trên máy tính.

Cô giáo Trần Thị Thu Huyền, Hiệu trưởng Trường THCS Hải Anh, xã Hải Anh cho biết: Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã xác định chuyển đổi số và ứng dụng AI không phải là phong trào, mà là một yêu cầu tất yếu để nâng cao chất lượng quản lý và dạy học. Nhà trường đưa công nghệ thông tin, chuyển đổi số và AI vào nhiều hoạt động: quản trị điều hành; quản lý hồ sơ, dữ liệu; thông tin liên lạc với phụ huynh; sinh hoạt chuyên môn; xây dựng kế hoạch giáo dục; thiết kế học liệu; kiểm tra, đánh giá; tổ chức các hoạt động STEM, STEAM và hỗ trợ học sinh tự học.

Năm học 2025-2026, học sinh nhà trường có sản phẩm "Robot giáo dục đa năng tích hợp trí tuệ cảm xúc" tham gia Cuộc thi Khoa học kỹ thuật và ngày hội STEM dành cho học sinh trung học đạt giải Khuyến khích - đó là minh chứng rõ nét cho việc chuyển đổi số đang được đẩy mạnh trong quá trình giảng dạy của nhà trường.

Trên địa bàn xã hiện có 09 cơ sở giáo dục gồm 03 trường mầm non, 03 trường tiểu học và 03 trường THCS. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được quan tâm thực hiện thường xuyên; các cơ sở giáo dục đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.

Ông Nguyễn Thành Biên, Quyền Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội xã Hải Anh cho biết: Hiện nay, địa phương hết sức quan tâm việc ứng dụng thông tin vào chuyển đổi số và ứng dụng AI trong quản lý, giảng dạy, học tập. Xã đã quán triệt các văn bản của Trung ương, của Sở, ban, ngành về chuyển đổi số, triển khai một cách đầy đủ, trọn vẹn và hiệu quả. Bên cạnh đó, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và các ứng dụng, các phần mềm, các tiện ích, trang bị các phòng học STEM. Từ đó, thay đổi nhận thức trong đội ngũ và thay đổi tư duy trong quản trị các cơ sở giáo dục, đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập.

Trường THCS Hải Anh xây dựng phòng STEM nhằm tạo điều kiện để nhà trường đổi mới phương pháp dạy và học, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số.

Nhờ đó, quá trình chuyển đổi số trong dạy, học và kiểm tra, đánh giá trên địa bàn xã Hải Anh đạt nhiều kết quả tích cực. Hạ tầng công nghệ thông tin từng bước được đầu tư, nâng cấp; 100% cơ sở giáo dục được kết nối internet băng thông rộng, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành và tổ chức các hoạt động giáo dục trên môi trường số. Các phần mềm quản lý nhà trường, cơ sở dữ liệu ngành, học bạ số, chữ ký số, dịch vụ công trực tuyến và các hệ thống dùng chung của ngành được triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng quản trị nhà trường, giảm khối lượng hồ sơ giấy, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả xử lý công việc.

Đến nay, 100% cơ sở giáo dục triển khai phần mềm quản trị trường học kết nối thông suốt với cơ sở dữ liệu ngành; triển khai dịch vụ trực tuyến về đăng ký, xét tuyển học sinh đầu các cấp học, thực hiện thanh toán học phí không dùng tiền mặt.

Tỷ lệ cơ sở giáo dục khai thác phần mềm quản lý học tập (LMS) trong hoạt động dạy học trực tuyến, theo dõi và phân tích quá trình học tập của người học, tỷ lệ giáo viên được tập huấn kỹ năng ứng dụng AI và năng lực số, tỷ lệ cơ sở giáo dục thực hiện đánh giá định kỳ trên máy tính đều đạt 100%; 12 mô hình dạy học tiên tiến (lớp học thông minh, học tập tương tác) đã được triển khai; 793 học liệu số dùng chung được xây dựng mới trong năm học 2025-2026. 100% các trường học trên địa bàn đạt Mức độ 3 về chuyển đổi số, khẳng định sự quyết tâm và hiệu quả trong công tác chuyển đổi số giáo dục của địa phương.

Trong bối cảnh hiện nay, chuyển đổi số không còn là sự lựa chọn, mà đã trở thành xu thế tất yếu. Và tại xã Hải Anh, quá trình đó đang được triển khai đồng bộ đối với các cơ sở giáo dục. Qua đó, không chỉ thúc đẩy phát triển năng lực số cho giáo viên và học sinh mà còn tạo môi trường học tập hiện đại, linh hoạt và hiệu quả, góp phần đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.