Hai án tử trong đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia của ông trùm Cường 'liều'

Đường dây ma túy xuyên quốc gia

Ngày 29/9, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết vừa mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Cường (tức Cường “liều”, SN 1981, trú xã Quỳ Hợp, Nghệ An) về tội Mua bán và Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Liên quan đến vụ án, còn có các bị cáo: Trịnh Quốc Đạt (SN 1986), Nguyễn Đình Trọng (SN 1995), cùng trú xã Quỳ Hợp; Nguyễn Văn Cường (SN 1996, còn gọi là Cường “tếu”, trú tại xã Sơn Tây, Hà Tĩnh) và Nguyễn Văn Hùng (SN 1964, trú tại xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn) bị truy tố về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Trong khi đó, các bị cáo Nguyễn Tuấn Anh (SN 1977, trú Thanh Hóa), Nguyễn Văn Trung (SN 1969, trú Hà Tĩnh), Sầm Đức Tài (SN 2002, trú Nghệ An) và Cao Thị Minh (SN 1975, trú Nghệ An) bị truy tố về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Kim Long

Theo hồ sơ vụ án, từ ngày 28/6/2023 đến ngày 26/12/2024, Cường “liều” với vai trò chủ mưu, cầm đầu đã cùng với Đạt, Cường “tếu”, Trọng và Hùng thực hiện 6 vụ mua bán trái phép chất ma túy. Nhóm này thuê Anh, Tài, Minh vận chuyển ma túy.

Cụ thể, ngày 23/6/2023, sau khi đặt mua của một đối tượng Lào hơn 5 kg ma túy, Cường “liều” thuê người vận chuyển số ma túy này đi bán thì bị công an phát hiện.

Khi biết người mình thuê bị bắt, Cường “liều” bỏ trốn vào TP. Hồ Chí Minh. Từ thời điểm này, Cường “liều” không trực tiếp thuê người và nhận ma túy và chỉ đạo đàn em thân thiết là Trịnh Quốc Đạt tham gia.

Tháng 12/2023, Cường chỉ đạo Đạt tìm người thuê vận chuyển ma túy đi tiêu thụ. Thông qua Trọng, Đạt đã thuê Tài vận chuyển ma túy. Khoảng cuối tháng 6/2024, Tài đi đến cộc mốc H6-722 (Hà Tĩnh) nhận 10 bánh heroin (tổng khối lượng hơn 3,3 kg). Sau đó, Tài đã gửi ma túy đến địa chỉ mà “ông trùm” chỉ dẫn.

Ngày 5/7/2024, Cường “liều” tiếp tục thực hiện phi vụ mua bán trái phép chất ma túy khác. Lần này, ông trùm đã chỉ đạo đàn em mua bán 20 bánh heroin (có tổng khối lượng hơn 6,7 kg); 5 gói ma túy đá (tổng khối lượng gần 5 kg) và 30 gói ma túy hồng phiến (tổng khối lượng hơn 600 gam). Tuy nhiên, khi Tài đang vận chuyển số ma túy trên thì bị công an bắt giữ.

Sau đó, Cường “liều” tiếp tục thực hiện thêm 3 vụ mua bán trái phép chất ma túy khác. Ở lần thứ 6, vào tháng 12/2024, Cường “liều” đã mua của đối tượng Lào 5 kg ma túy đá và 8 bánh heroin. Lần này, Minh trực tiếp vận chuyển số ma túy trên thì bị công an bắt quả tang.

Với vai trò chủ mưu, cầm đầu, bị cáo Nguyễn Văn Cường, tức Cường “liều” bị tuyên án tử hình. Ảnh: Kim Long

Bên canh đó, trong tháng 11/2024, Cường “liều” nhận vận chuyển hơn 48 kg ma túy cho người đàn ông tên Tâm (sinh sống ở Lào) về TP. Hồ Chí Minh với tiền công hơn 1,4 tỷ đồng. Cường thuê Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Văn Trung vận chuyển ma túy về khu vực ngã ba Lạc Thiện (Hà Tĩnh) để tiếp tục gửi vào TP. HCM. Ngày 1/12/2024, Trung bị công an bắt giữ khi đang điều khiển xe máy chở ma túy đi gửi.

"Ông trùm" lĩnh án tử hình

Cơ quan điều tra xác định, trong vụ án này, Cường “liều” phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán trái phép hơn 38 kg ma túy cùng Đạt, Cường “tếu”, Trọng, Hùng. Ngoài ra, Cường “liều” còn phải chịu trách nhiệm về hành vi vận chuyển hơn 48,8 kg ma túy.

Tại phiên toà, các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cường “liều” khai vì từng có thời gian sang Lào buôn gỗ nên đã quen nhiều đối tượng buôn bán ma túy bên đó. Sau khi về Việt Nam, bị cáo đã thành lập đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia.

Bị cáo Đạt khai nhận vì hám lợi nên đã giúp sức tích cực cho Cường "liều" thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy dù biết hành vi đó là sai trái, vi phạm pháp luật.

Sau khi xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, tòa tuyên phạt Nguyễn Văn Cường (Cường “liều”) tử hình về tội Mua bán trái phép ma túy, chung thân về tội Vận chuyển trái phép ma túy. Tổng hình phạt chung đối với bị cáo này là tử hình. Bị cáo Trịnh Quốc Đạt cũng bị tuyên án tử hình.

Bị cáo Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Văn Trung, Sầm Đức Tài, Cao Thị Minh cùng lĩnh án chung thân. Các bị cáo còn lại từ 17 năm 6 tháng đến 20 năm tù.

Đối với đối tượng người Lào bán ma túy và thuê Cường "liều" vận chuyển ma túy, do chưa xác định rõ nhân thân, lai lịch nên cơ quan chức năng chưa có căn cứ để điều tra, xử lý.