Hải An triển khai nhiệm vụ vụ Xuân 2027; đánh giá mô hình lúa Ngọc Nương 9

Lãnh đạo xã Hải An đánh giá cao mô hình trồng giống lúa chất lượng cao Ngọc Nương 9.

Vụ Xuân 2026, xã Hải An gieo cấy 1.202 ha lúa, năng suất đạt 75,5 tạ/ha, sản lượng ước đạt 9.075 tấn. Cơ cấu giống tiếp tục chuyển dịch theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, trong đó, lúa thuần chiếm 95% diện tích. Diện tích gieo trồng rau màu đạt 227,8 ha.

Do điều kiện thời tiết vụ Xuân tương đối thuận lợi nên cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt; các đối tượng sâu bệnh phát sinh ở mức nhẹ đến trung bình. Công tác dự tính, dự báo và phòng trừ sâu bệnh được triển khai sát với tình hình sản xuất, góp phần bảo đảm năng suất, sản lượng. Việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cũng giảm so với cùng kỳ năm trước.

Các đại biểu dự hội nghị.

Cùng với trồng trọt, chăn nuôi trên địa bàn xã duy trì ổn định, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được kiểm soát. Nuôi trồng thủy sản tiếp tục phát triển, với diện tích nuôi nước ngọt 7,2 ha, sản lượng nuôi cá trạch ước đạt 415 tấn/năm, giá trị khoảng 22 tỷ đồng.

Xã Hải An đã tập trung đẩy mạnh cơ giới hóa, chuyển đổi cơ cấu giống và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật. Trên địa bàn xã đã có 23 máy cấy - mạ khay, thực hiện cấy khoảng 180 ha; nhiều khâu sản xuất như làm đất, gieo cấy, phun thuốc bảo vệ thực vật bằng máy bay không người lái, thu hoạch và phơi sấy được cơ giới hóa. Xã hiện có 2 sản phẩm OCOP đạt 3 sao là miến dong và dưa lưới; sản phẩm ổi đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận OCOP 3 sao.

Đối với vụ Mùa 2026, toàn xã gieo cấy 1.192 ha lúa. Đến ngày 20/7, cơ bản hoàn thành gieo cấy lúa Mùa chính vụ. Trong quá trình sản xuất, mưa lớn từ ngày 14-17/9 gây ngập úng tại một số diện tích lúa cấy muộn. Ngành nông nghiệp xã phối hợp với Cụm thủy nông miền An Ninh tập trung tiêu úng, sau khoảng 3 ngày diện tích bị ngập cơ bản được khắc phục.

Vụ Mùa năm nay, xã triển khai mô hình trình diễn giống lúa thuần chất lượng cao theo hướng hữu cơ Ngọc Nương 9 tại thôn An Nghiệp, đồng thời ứng dụng máy bay không người lái trong phun thuốc bảo vệ thực vật, góp phần thúc đẩy cơ giới hóa và chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp.

Lãnh đạo xã Hải An tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong thực hiện sản xuất nông nghiệp vụ Xuân năm 2026 trên địa bàn xã.

Vụ Xuân 2027, xã Hải An xác định một số nhiệm vụ trọng tâm: tập trung chuyển mạnh sang sản xuất nông sản hàng hóa chất lượng cao, an toàn; mở rộng các mô hình tích tụ, tập trung ruộng đất, tăng cường liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản. Xã đặt mục tiêu gieo cấy 1.192 ha lúa, năng suất từ 70 tạ/ha trở lên; diện tích rau màu, cây ăn quả trên 200 ha. Về chăn nuôi, phấn đấu duy trì đàn lợn khoảng 10.000 con, gia cầm 30.000 con và thực hiện tiêm phòng đạt 100%.

Để chuẩn bị cho vụ Xuân 2027, xã Hải An sẽ tập trung làm thủy lợi nội đồng, nạo vét hệ thống kênh mương, củng cố bờ vùng, bờ thửa, chủ động nguồn nước và phòng chống hạn. Đồng thời, tiếp tục mở rộng cơ giới hóa, sử dụng giống lúa chất lượng cao, tăng cường phòng trừ sâu bệnh, kiểm soát dịch bệnh vật nuôi và thúc đẩy các mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ, an toàn, gắn với truy xuất nguồn gốc và phát triển sản phẩm OCOP.

Tại hội nghị, UBND xã Hải An đã trao Giấy khen cho 4 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp vụ Xuân 2026.

Tiếp đó, các đại biểu tham quan Hội nghị đầu bờ mô hình giống lúa chất lượng cao Ngọc Nương 9 tại thôn An Nghiệp. Mô hình do Công ty CP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (VinaSeed) chọn tạo, triển khai trên diện tích 2,5 ha với 10 hộ tham gia, giống ST25 được sử dụng làm đối chứng.

Qua đánh giá, Ngọc Nương 9 có thời gian sinh trưởng tương đương ST25, cây cao trung bình 1,15 m, cứng cây, bông to, dài, nhiều hạt. Các đối tượng sâu bệnh phát sinh nhẹ hơn ruộng đối chứng. Năng suất thực thu dự kiến đạt 54,15 tạ/ha, cao hơn ST25 (50,96 tạ/ha); hiệu quả kinh tế cao hơn khoảng 2,895 triệu đồng/ha. Hạt gạo không bạc bụng, cơm dẻo, có mùi thơm.

Kết quả mô hình giống lúa chất lượng cao Ngọc Nương 9 bước đầu cho thấy khả năng thích ứng, năng suất và hiệu quả kinh tế của giống lúa trong điều kiện sản xuất tại địa phương. Đây cũng là cơ sở để xã Hải An tiếp tục đánh giá, lựa chọn và mở rộng các giống lúa chất lượng cao, phù hợp với định hướng cơ cấu lại sản xuất, nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích.