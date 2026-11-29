Ảnh minh họa: HAH.

CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HoSE: HAH) ngày 27/11 công bố nghị quyết HĐQT thông qua khoản vay hợp vốn nước ngoài trị giá tối đa 121,24 triệu USD, do Bank SinoPac Company Limited thu xếp, nhằm cơ cấu lại khoản vay hiện hữu và thanh toán một phần chi phí đóng mới hai tàu container sức chở 7.100 TEU.

Khoản vay gồm hai khoản tín dụng, tương ứng với hai tàu. Bank SinoPac Company Limited đồng thời đảm nhiệm vai trò ngân hàng đại lý và ngân hàng đại lý bảo đảm, cùng với các tổ chức tín dụng nước ngoài tham gia cho vay hợp vốn.

Khoản vay có thời hạn 120 tháng kể từ ngày rút vốn đầu tiên của mỗi khoản tín dụng. Tài sản bảo đảm gồm tài khoản dự phòng trả nợ, thư tín dụng dự phòng do ngân hàng đủ điều kiện phát hành và các biện pháp bảo đảm khác theo thỏa thuận tại hợp đồng tín dụng.

Khoản vay này gắn với kế hoạch đầu tư đóng mới hai tàu container 7.100 TEU đã được HĐQT Hải An thông qua từ tháng 3/2026. Theo nghị quyết ngày 16/3/2026, doanh nghiệp phê duyệt đầu tư hai tàu theo các hợp đồng đóng tàu ký ngày 20/3/2026.

Động thái vay vốn diễn ra trong bối cảnh Hải An đang đẩy mạnh đầu tư mở rộng đội tàu. Theo báo cáo cập nhật của Chứng khoán SHS, tại thời điểm quý 3/2026, đội tàu của doanh nghiệp gồm 20 chiếc, với tổng sức chở khoảng 33.070 TEU. Bên cạnh hai tàu 7.100 TEU đang được đóng mới, Hải An còn có kế hoạch đầu tư thêm hai tàu container sức chở 1.900 TEU, được HĐQT phê duyệt trong tháng 10/2026.

Về kết quả kinh doanh, quý 3/2026, HAH đạt 1.419 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước (YoY); lãi sau thuế đạt 366 tỷ đồng, tăng 4% YoY.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, HAH ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.218 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 1.184 tỷ đồng, lần lượt tăng 11% và 14% YoY.

Năm nay công ty đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế ở mức 1.250 tỷ đồng, giảm 11% so với kết quả thực hiện năm 2025. Như vậy, tính đến cuối quý 3/2026, công ty đã hoàn thành 95% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Tại thời điểm ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Hải An đạt 10.344 tỷ đồng, tăng 19% so với đầu năm. Ở bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp đạt 3.846 tỷ đồng, tăng 16% so với thời điểm đầu năm, trong đó chủ yếu là tổng nợ vay tài chính với gần 2.600 tỷ đồng.