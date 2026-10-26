Hải An đạt 95% chỉ tiêu lợi nhuận, lượng tiền mặt tăng gấp đôi sau 9 tháng

Ảnh minh họa: Mộc An/Mekong ASEAN.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026 mới công bố, CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HoSE: HAH) đạt 1.419 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước (YoY).

Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng 7% YoY, lên 915 tỷ đồng, nhanh hơn tốc độ tăng doanh thu, khiến lợi nhuận gộp chỉ tăng gần 2% YoY, đạt 504 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp theo đó thu hẹp từ 37% trong quý 3/2025 xuống 35,5%.

Doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ đạt 11 tỷ đồng, giảm 21% YoY, chủ yếu do thu nhập lãi tiền gửi giảm khoảng 3 tỷ đồng so với cùng kỳ. Chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt ở mức 32 tỷ đồng và 46 tỷ đồng, không biến động nhiều so với quý 3/2025.

Kết thúc quý 3, công ty báo lãi sau thuế đạt 366 tỷ đồng, tăng 4% YoY.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, HAH ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.218 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 1.184 tỷ đồng, lần lượt tăng 11% và 14% YoY.

Năm nay công ty đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế ở mức 1.250 tỷ đồng, giảm 11% so với kết quả thực hiện năm 2025. Như vậy, tính đến cuối quý 3/2026, công ty đã hoàn thành 95% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Tổng tài sản vượt 10.000 tỷ đồng

Tại thời điểm ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Hải An đạt 10.344 tỷ đồng, tăng 19% so với đầu năm.

Trong cơ cấu tài sản, tiền và các khoản tương đương tiền tăng 118%, từ 534 tỷ đồng ở đầu năm lên gần 1.163 tỷ đồng. Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn cũng tăng 175%, lên 333 tỷ đồng. Danh mục đầu tư chủ yếu gồm tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng và các khoản cho vay.

Tính chung các khoản tiền, tương đương tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn, HAH nắm gần 1.500 tỷ đồng, chiếm 14,5% tổng tài sản và cao gấp đôi đầu năm.

Ở nhóm tài sản dài hạn, tài sản cố định hữu hình có giá trị còn lại hơn 4.630 tỷ đồng, tương đương khoảng 45% tổng tài sản. Trong đó, phương tiện vận tải chiếm phần lớn với hơn 4.241 tỷ đồng; phần còn lại chủ yếu là máy móc, thiết bị và nhà cửa, vật kiến trúc.

Về dòng tiền, trong 9 tháng đầu năm, HAH ghi nhận lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh đạt hơn 1.620 tỷ đồng, tăng khoảng 11% YoY.

Ngược chiều, dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm hơn 1.334 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh nghiệp đã chi hơn 942 tỷ đồng để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác; khoảng 245 tỷ đồng để đầu tư góp vốn vào đơn vị khác và hơn 212 tỷ đồng cho vay, mua công cụ nợ. Trong khi đó, HAH thu hồi khoảng 55 tỷ đồng từ các khoản cho vay và bán lại công cụ nợ.

Về hoạt động tài chính, dòng tiền thuần đạt hơn 344 tỷ đồng, đảo chiều so với mức âm hơn 207 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025. Trong kỳ, HAH thu hơn 1.379 tỷ đồng từ đi vay, đồng thời chi khoảng 607 tỷ đồng trả nợ gốc vay, 73,5 tỷ đồng trả nợ gốc thuê tài chính và gần 415 tỷ đồng thanh toán cổ tức, lợi nhuận cho chủ sở hữu.

Dòng tiền tài chính dương một phần đến từ việc doanh nghiệp huy động vốn vay, sau khi trừ các khoản trả nợ và chi trả cho chủ sở hữu. Tính chung ba hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính, dòng tiền thuần của HAH tăng hơn 630 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp đạt 3.846 tỷ đồng, tăng 16% so với thời điểm đầu năm, trong đó chủ yếu là tổng nợ vay tài chính với gần 2.600 tỷ đồng.

Tiếp tục đầu tư mở rộng đội tàu container

Trong bối cảnh duy trì dòng tiền kinh doanh dương, HAH tiếp tục triển khai kế hoạch mở rộng đội tàu container. Ngày 16/10 vừa qua, HĐQT doanh nghiệp đã thông qua kế hoạch đóng mới hai tàu container với tổng vốn đầu tư tối đa 70 triệu USD.

Trong đó, giá trị hợp đồng đóng hai tàu gần 67 triệu USD, tương đương 33,5 triệu USD mỗi tàu. Tàu thứ nhất dự kiến được bàn giao chậm nhất vào ngày 31/10/2029, tàu thứ hai chậm nhất vào ngày 30/11/2029.

Nguồn vốn thực hiện dự án dự kiến được huy động từ các khoản vay của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính và các nguồn khác. Doanh nghiệp cũng có thể trình phương án tăng vốn thông qua phát hành thêm cổ phiếu hoặc trái phiếu.

Ngoài dự án trên, HAH còn tham gia nhiều kế hoạch đầu tư tàu container cùng các đối tác. Việc triển khai nhiều dự án trong cùng giai đoạn đòi hỏi doanh nghiệp phải cân đối nguồn vốn giữa hoạt động kinh doanh thường xuyên, nghĩa vụ trả nợ và nhu cầu giải ngân cho các tàu mới.

Vì vậy, bên cạnh kết quả kinh doanh, khả năng duy trì dòng tiền và quản lý cơ cấu nguồn vốn sẽ là những yếu tố đáng chú ý khi HAH tiếp tục mở rộng đội tàu trong những năm tới.