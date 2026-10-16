Hải An chi tối đa 70 triệu USD đóng mới hai tàu container

Ảnh minh họa: HAH.

Ngày 16/10, CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HoSE: HAH) công bố nghị quyết HĐQT, phê duyệt kế hoạch đầu tư đóng mới hai tàu container với tổng vốn đầu tư tối đa 70 triệu USD.

Trong đó, giá trị hợp đồng đóng tàu theo thư ý định (LOI) ký ngày 18/8/2026 với Guangzhou Wenchong Shipyard và China Shipbuilding Trading (Trung Quốc) là gần 67 triệu USD, tương đương 33,5 triệu USD mỗi tàu. Phần vốn còn lại được sử dụng cho trang thiết bị ban đầu, nhân sự dự án và các chi phí phát sinh khác.

Hai tàu mang số hiệu vỏ H2692 và H2693, có chiều dài tối đa 172 m, chiều rộng 27,5 m và trọng tải khoảng 24 tấn. Mỗi tàu có khả năng xếp tổng cộng 1.928 TEU, gồm 644 TEU trong hầm và 1.284 TEU trên boong. Với trọng tải bình quân 14 tấn/TEU, sức chở đạt khoảng 1.343 TEU.

Tàu được trang bị tối đa 313 giắc cắm reefer, có khả năng phục vụ tối đa 280 TEU container lạnh. Tốc độ khai thác dự kiến khoảng 18,5 hải lý/giờ, tầm hoạt động khoảng 11.000 hải lý.

Theo kế hoạch, tàu thứ nhất sẽ được bàn giao chậm nhất vào ngày 31/10/2029, tàu thứ hai chậm nhất vào ngày 30/11/2029. Hai tàu dự kiến được đóng tại nhà máy của Guangzhou Wenchong Shipyard ở Quảng Châu, Trung Quốc.

Về nguồn vốn, Hải An dự kiến huy động từ các khoản vay của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính và các nguồn khác. Công ty cũng có thể trình ĐHĐCĐ phương án tăng vốn thông qua phát hành thêm cổ phiếu, trái phiếu.

HĐQT ủy quyền cho ông Vũ Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT HAH, và ông Nguyễn Ngọc Tuấn – tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật, độc lập thay mặt công ty đàm phán, ký kết hợp đồng đóng tàu và các tài liệu liên quan.

Liên tiếp triển khai các dự án tàu container mới

Kế hoạch đóng mới hai tàu nói trên được đưa ra trong bối cảnh Hải An liên tục triển khai các dự án đầu tư, mở rộng đội tàu.

Ngày 9/10 vừa qua, HĐQT Hải An đã thông qua việc ký phụ lục hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Vận tải Container Hải An để đầu tư và khai thác tàu container YZJ2025-1745.

Tổng giá trị tài sản dự án dự kiến gần 1.275 tỷ đồng, tương đương 46 triệu USD, tính theo tỷ giá dự kiến 27.720 đồng/USD. Khoản đầu tư bao gồm giá đóng mới tàu, chi phí cho cán bộ đóng mới và chi phí đăng ký, đăng kiểm, hoàn thiện trang thiết bị ban đầu.

Trong cơ cấu vốn, Hải An dự kiến góp 1.084 tỷ đồng, chiếm 85% tổng vốn đầu tư; Công ty TNHH Vận tải Container Hải An góp hơn 191 tỷ đồng, tương ứng 15% tổng vốn. Hai bên sẽ thực hiện góp vốn theo tiến độ quy định tại phụ lục hợp đồng, gắn với các mốc thanh toán của hợp đồng đóng tàu.

Bên cạnh dự án này, theo các nghị quyết công bố cuối tháng 9 và đầu tháng 10/2026, Hải An cùng CTCP Container Việt Nam (Viconship, HoSE: VSC) đã điều chỉnh cơ cấu vốn đầu tư cho ba tàu mang mã YZJ2025-1744, YZJ2025-1746 và YZJ2025-1747. Tổng giá trị tài sản của dự án vẫn ở mức gần 3.825 tỷ đồng, song HAH và Viconship nâng phần vốn góp từ gần 1.200 tỷ đồng lên 1.570 tỷ đồng.

Khoản vay ngân hàng dự kiến vì thế giảm từ khoảng 2.630 tỷ đồng xuống 2.255 tỷ đồng.

Tính theo tổng giá trị dự án, phần vốn hai bên tự góp tăng từ khoảng 31% lên 41%, còn tỷ trọng vốn vay giảm từ gần 69% xuống 59%. Tỷ lệ giữa hai đối tác không đổi. HAH chịu 60% vốn góp, tương đương 942 tỷ đồng, nhiều hơn khoảng 225 tỷ đồng so với phương án cũ. Viconship góp 40%, khoảng 628 tỷ đồng, tăng hơn 150 tỷ đồng.

Hai doanh nghiệp cũng có kế hoạch hợp tác đầu tư hai tàu container mang mã C7100-17 và C7100-18, với tổng giá trị tài sản dự kiến hơn 5.100 tỷ đồng. Hai bên dự kiến bỏ ra 1.743 tỷ đồng vốn góp, phần còn lại khoảng 3.361 tỷ đồng sẽ vay ngân hàng. Trong cơ cấu góp vốn tự có, HAH tiếp tục chịu 60%, tương đương gần 1.046 tỷ đồng; còn Viconship góp hơn 697 tỷ đồng.