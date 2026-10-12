CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HoSE: HAH) vừa thông qua phụ lục hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Vận tải Container Hải An để đầu tư và khai thác tàu YZJ2025 - 1745.

Theo nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 9/10/2026, giá trị dự kiến của tàu đạt 1.200 tỷ đồng, tương đương 45,9 triệu USD tính theo tỉ giá dự kiến 27.720 đồng/USD. Khoản này bao gồm giá đóng mới, chi phí giám sát quá trình đóng tàu, đăng ký, đăng kiểm và hoàn thiện trang thiết bị ban đầu.

Trong cơ cấu vốn thực hiện dự án, Hải An góp hơn 1.083 tỷ đồng, tương ứng 85% tổng vốn. Còn Công ty TNHH Vận tải Container Hải An góp 191,2 tỷ đồng, chiếm 15%. Hai bên sẽ thực hiện góp vốn theo tiến độ quy định tại phụ lục hợp đồng, gắn với các mốc thanh toán của hợp đồng đóng tàu.

Nghị quyết lần này điều chỉnh các nội dung liên quan đến giá đóng mới, tổng giá trị các hạng mục, cơ cấu vốn và tiến độ góp vốn. Tổng Giám đốc Nguyễn Ngọc Tuấn được giao hoàn thiện, ký kết phụ lục và tổ chức triển khai. Nếu giá trị hợp đồng thay đổi khiến giao dịch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị sẽ trình đại hội xem xét theo quy định.

Hải An chi hơn 1.083 tỷ đồng góp vốn đầu tư tàu biển mới (Ảnh: HAH).

Khoản đầu tư diễn ra trong bối cảnh Hải An liên tiếp cập nhật phương án vốn cho các dự án tàu container mới. Theo các nghị quyết được doanh nghiệp công bố cuối tháng 9 và đầu tháng 10/2026, Hải An cùng CTCP Container Việt Nam (Viconship, HoSE: VSC) đã điều chỉnh cơ cấu vốn cho ba tàu YZJ2025 - 1744, YZJ2025 - 1746 và YZJ2025 - 1747. Tổng giá trị tài sản của dự án này được giữ ở khoảng hơn 3.800 tỷ đồng, trong khi vốn góp của hai bên tăng và phần vốn vay ngân hàng giảm.

Bên cạnh đó, hai doanh nghiệp còn có kế hoạch hợp tác đầu tư hai tàu container mang mã C7100 - 17 và C7100 - 18, với tổng giá trị tài sản dự kiến hơn 5.100 tỷ đồng.

Như vậy, các kế hoạch liên quan đến năm tàu nói trên có tổng giá trị dự kiến gần 8.900 tỷ đồng.

Theo thông tin trên website chính thức, Hải An hiện có 20 tàu container với tổng sức chở lên tới 33.077 TEU. Trong đội tàu này, doanh nghiệp vừa khai thác trực tiếp một số tàu, vừa cho thuê tàu đối với các đối tác vận tải quốc tế.

Việc liên tục triển khai các dự án đóng mới cho thấy Hải An đang dành nguồn lực đáng kể cho đội tàu.