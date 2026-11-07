HAGL xuất sắc đánh bại Hà Nội FC

Chiến thắng này giúp đội bóng phố Núi chấm dứt chuỗi trận thất vọng, đồng thời có thêm niềm tin trong cuộc chiến cải thiện thứ hạng.

HAGL bước vào trận đấu với Hà Nội FC trong tình cảnh không mấy khả quan. Sau 6 vòng đấu, đội bóng phố Núi mới giành được 3 điểm, tạm đứng thứ 13/14 trên bảng xếp hạng. Phong độ thiếu ổn định, hàng công chưa tạo được nhiều đột biến và những sai sót ở hàng phòng ngự, đặc biệt trong thời điểm cuối trận, khiến thầy trò HLV Lê Quang Trãi liên tục đánh mất điểm số.

Ở vòng đấu trước, dù chỉ phải đối đầu tân binh Bắc Ninh, HAGL vẫn nhận thất bại 0-1 bởi bàn thua ở những phút bù giờ. Vì vậy, cuộc tiếp đón Hà Nội FC được dự báo là thử thách không nhỏ với đội chủ sân Pleiku, nhất là khi đối thủ sở hữu lực lượng được đánh giá cao hơn.

HAGL tạo nên bất ngờ khi đánh bại Hà Nội FC với tỷ số 2-1 trên sân nhà Pleiku ở vòng 7 V.League 2026/27. Ảnh: HAGL

Hà Nội FC cũng chưa có khởi đầu như kỳ vọng khi giành 9 điểm sau 6 trận. Dẫu vậy, chiến thắng trước Ninh Bình ở vòng 5 mang đến cú hích tinh thần cho đội bóng Thủ đô. Với những cầu thủ giàu kinh nghiệm và chất lượng đội hình nhỉnh hơn, thầy trò HLV Kewell được kỳ vọng sẽ giành trọn 3 điểm trên sân Pleiku.

Tuy nhiên, diễn biến trên sân lại không đi theo dự đoán. Phút 29, từ quả phạt góc bên cánh trái, Hà Châu Phi thoải mái bật cao đánh đầu trong tư thế không bị ai kèm, đưa HAGL vượt lên dẫn trước 1-0. Bàn thắng cho thấy đội chủ nhà đã tận dụng tốt tình huống cố định để tạo ra khác biệt trước đối thủ được đánh giá cao hơn.

Hà Nội FC không mất nhiều thời gian để tìm được bàn gỡ. Phút 33, Hai Long bị Hà Châu Phi phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài lập tức cho đội khách hưởng phạt đền. Trên chấm 11 m, Văn Quyết thực hiện thành công, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của tiền đạo mang áo số 10 tại V.League mùa giải năm nay.

Thế trận tiếp tục diễn ra hấp dẫn trước khi HAGL một lần nữa vượt lên. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Đỗ Khánh Nam xác định cầu thủ Hà Nội FC phạm lỗi với Gia Bảo trong vòng cấm và cho đội chủ nhà hưởng phạt đền. Luann không mắc sai lầm trên chấm 11 m, đánh bại thủ môn Quan Văn Chuẩn để nâng tỷ số lên 2-1 trước khi hiệp một khép lại.

Sang hiệp hai, Hà Nội FC dồn lực tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Đội bóng Thủ đô nỗ lực gia tăng sức ép, nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự HAGL thêm lần nào. Đội chủ nhà bảo vệ thành công lợi thế mong manh để giữ lại trọn vẹn 3 điểm tại Pleiku.

Chiến thắng 2-1 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với HAGL sau khởi đầu đầy khó khăn. Đội bóng phố Núi đã có 6 điểm sau 7 trận. Đây không chỉ là kết quả giúp HAGL cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng, mà còn là cú hích tinh thần cần thiết để thầy trò HLV Lê Quang Trãi tìm lại sự tự tin trong chặng đường tiếp theo.