HAGL trở lại sân Pleiku từ vòng 5 V-League 2026/27

Sau trận HAGL vs Hải Phòng ở vòng 2 (ảnh), sân Pleiku tạm "đóng cửa" để cải tạo.

Theo đó, HAGL sẽ trở lại Pleiku ở cuộc tiếp đón SLNA ngày 23-10, thuộc vòng 5 V.League 2026/27. Cùng với đó, sân Pleiku cũng được trưng dụng để đăng cai Giải bóng đá giao hữu quốc tế U.23, dự kiến diễn ra từ ngày 10 đến 14-11, với sự tham gia của đội tuyển U.23 Việt Nam cùng ba đội khách mời châu Á.

Đây là tin vui với CĐV đội bóng phố Núi bởi từ vòng 5, họ không phải di chuyển quãng đường dài để cổ vũ cho thầy trò HLV Lê Quang Trãi.