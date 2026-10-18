HAGL thua đau Ninh Bình trong trận đấu có 2 thẻ đỏ

Ninh Bình nhập cuộc như mơ khi Hoàng Đức mở tỷ số ngay phút thứ 2. Tuy nhiên, HAGL nhanh chóng cho thấy họ không dễ bị khuất phục. Thanh Nhân ghi bàn gỡ hòa 1-1, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Bước ngoặt xảy ra ở phút 19 khi Lucas Turci nhận thẻ đỏ, khiến Ninh Bình phải chơi thiếu người trong phần lớn thời gian còn lại. Đây là lợi thế rất lớn cho HAGL và đội bóng phố núi đã tận dụng thành công khi Luann Augusto ghi bàn ở phút 31, giúp đội khách vượt lên dẫn 2-1.

Ninh Bình giành chiến thắng nghẹt thở 4-3 trước HAGL trong màn rượt đuổi giàu cảm xúc, nơi hai đội cùng phải nhận thẻ đỏ và đội chủ nhà định đoạt trận đấu ở phút 90. Ảnh: HAGL FC

Nhưng Ninh Bình không sụp đổ. Dù chỉ còn 10 người, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm vẫn kiên trì tổ chức tấn công. Trước khi hiệp một khép lại, Quốc Việt đưa trận đấu về thế cân bằng 2-2 sau pha kiến tạo của Hoàng Đức.

Hiệp hai tiếp tục diễn ra với tốc độ cao và thế trận khó đoán. Ninh Bình bất ngờ vượt lên dẫn 3-2 ở phút 71, buộc HAGL phải tăng tốc tìm bàn gỡ. Chỉ 5 phút sau, đội khách đáp trả bằng bàn thắng quân bình tỷ số 3-3.

Khi trận đấu tưởng như sẽ khép lại với một kết quả hòa, kịch tính tiếp tục được đẩy lên cao. Phút 81, Phước Bảo nhận thẻ đỏ khiến HAGL cũng chỉ còn 10 người. Lợi thế quân số của Ninh Bình trở lại và đội chủ nhà lập tức tận dụng cơ hội. Đến phút 90, Hoàng Đức thực hiện một quả đá phạt đầy tinh quái, tạo điều kiện để Lê Phát ghi bàn quyết định, ấn định chiến thắng 4-3 cho Ninh Bình.

Chiến thắng này càng đáng chú ý bởi Ninh Bình sở hữu đội hình quy tụ nhiều ngôi sao và được chơi trên sân nhà, nhưng HAGL đã khiến thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm phải trải qua một trận đấu thực sự toát mồ hôi. Hoàng Đức trở thành điểm nhấn với bàn mở tỷ số, và dấu ấn trực tiếp trong bàn thắng quyết định. Khi đội bóng cần một khoảnh khắc khác biệt, tiền vệ này đã lên tiếng.

Trong khi đó, HAGL có quyền tiếc nuối. Đội bóng phố núi đã chơi đầy nỗ lực, tận dụng tốt lợi thế hơn người và hai lần đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Tuy nhiên, việc Phước Bảo nhận thẻ đỏ ở phút 81 khiến cán cân thay đổi đúng vào thời điểm trận đấu bước vào những phút quyết định.

Thua 3-4, HAGL rời sân với nhiều tiếc nuối, còn Ninh Bình có chiến thắng cho thấy bản lĩnh của một đội bóng sở hữu nhiều ngôi sao. Nhưng với màn rượt đuổi kéo dài đến phút 90, rõ ràng thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã phải trả một cái giá không hề rẻ để giữ lại 3 điểm trên sân nhà.