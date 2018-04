HAGL thắng nghẹt thở, Cần Thơ gây sốc

Chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Nam Định tối 1-4 giúp HAGL trở thành 1 trong 3 đội bóng bất bại tại Nuti Café V-League 2018, đồng thời hâm nóng cho trận đại chiến với Hà Nội FC vào ngày 5-4 tới.

Dù được đánh giá cao hơn hẳn Nam Định trước trận so tài ở vòng 4 nhưng HAGL đã phải trải qua 90 phút so tài nghẹt thở mới giành được chiến thắng 3-2, qua đó cùng với Than Quảng Ninh và Hà Nội FC giữ được thành tích bất bại kể từ đầu mùa. HLV Chung Hae-soung đã khiến nhiều người ngạc nhiên khi sử dụng khá nhiều cầu thủ dự bị khi HAGL đối đầu với Nam Định. Tiền đạo Công Phượng, trung vệ người Hàn Quốc Kim Jin-seo, hậu vệ Nguyễn Tăng Tiến đều được cất trong khi các vị trí tương ứng được giao cho Minh Vương, A Hoàng và Đức Lương.

Rimario kiến tạo 2 bàn và Hoàng Vương (phải) mở tỉ số trong trận thắng đầu tiên của HAGL ở mùa này Ảnh: MỘC NGHÊNH

Điều thú vị là chính Minh Vương đã thay thế hoàn hảo cho Công Phượng khi phối hợp ăn ý cùng Rimario trong bàn mở tỉ số ở phút 45. Những tưởng sau khi Văn Toàn đánh đầu nhân đôi cách biệt ngay đầu hiệp 2 từ pha sút phạt chính xác của Xuân Trường, HAGL sẽ có được chiến thắng cách biệt thì hàng thủ đội bóng phố núi lại liên tục mắc sai lầm, khiến các CĐV ở sân Pleiku trải qua 15 phút cuối trận căng thẳng mới thắng nhọc nhằn với tỉ số 3-2.

Nếu như HAGL có được chiến thắng đầu tiên ở mùa giải 2018 thì Nam Định chính thức được liệt vào danh sách ứng viên rớt hạng. Sau trận mở màn hòa XSKT Cần Thơ 0-0, Nam Định đã trải qua 3 trận thua liên tiếp. "Nhiều cầu thủ Nam Định thiếu kinh nghiệm V-League, các ngoại binh chưa thực sự gắn kết và chắt chiu cơ hội có được. Nam Định đã xác định mục tiêu trụ hạng nên sẽ tập trung dồn toàn lực cho những trận đấu trên sân nhà Thiên Trường trong thời gian tới" - HLV Nguyễn Văn Sỹ chia sẻ.

Cùng chia sẻ vị trí chót bảng với Nam Định là Sài Gòn FC và SLNA, cũng chỉ mới giành được 1 điểm sau 4 vòng đấu. Trong cuộc so tài huấn luyện với người đồng đội cũ từng đá cặp ở tuyển Việt Nam là Nguyễn Minh Phương, HLV Phan Văn Tài Em đã không thể giúp Sài Gòn FC tránh được thất bại 2-3 trước SHB Đà Nẵng.

Với thực lực của Sài Gòn FC hay Nam Định, có thể thấy cuộc đua trụ hạng mùa này hứa hẹn sẽ rất căng thẳng. SLNA cũng đang trải qua chuỗi trận bất ổn khi trận thua 0-1 trước á quân FLC Thanh Hóa đã khiến đội bóng xứ Nghệ là 1 trong 3 CLB chưa biết thắng ở mùa bóng này.

Trong khi đó, với chiến thắng 1-0 trên sân Hải Phòng, XSKT Cần Thơ do HLV Đinh Hồng Vinh dẫn dắt đang tạo nên sự ngạc nhiên thú vị cho mùa giải 2018 khi vươn lên xếp thứ tư, giành được 7 điểm sau 4 vòng đấu. Ở một trận cầu đáng chú ý khác, CLB TP HCM do HLV Miura dẫn dắt tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi đánh bại Sanna Khánh Hòa BVN 1-0, qua đó tạm vươn lên vị trí thứ 5 với 6 điểm nhưng mới chỉ đá 3 trận.

Anh Dũng