HAGL sắp thu gần trăm tỷ đồng cổ tức từ công ty con

Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (Mã: HGI) thông qua nghị quyết tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt đợt 1, với tỷ lệ 7%, tương ứng 700 đồng/cổ phiếu.

Với hơn 187,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, HGI dự kiến chi khoảng 131 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức là 18/11, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền 17/11. Thời gian thanh toán dự kiến ngày 4/12.

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - Mã: HAG), công ty mẹ đang sở hữu 74,79% vốn tại HGI, dự kiến nhận về khoảng 98 tỷ đồng cổ tức.

Theo kế hoạch năm 2026, HGI dự kiến chi trả cổ tức với tổng tỷ lệ 50%, tương ứng 5.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy, sau đợt tạm ứng đầu tiên, công ty còn ít nhất 1 lần chi trả nữa để hoàn thành kế hoạch cả năm.

Vùng trồng sầu riêng của HGI. Ảnh: HGI.

Ở một diễn biến liên quan, theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), hơn 187,3 triệu cổ phiếu HGI sẽ giao dịch phiên đầu tiên vào 9/11, với giá tham chiếu 60.600 đồng/cổ phiếu. Tại mức giá này, vốn hóa của công ty tương ứng khoảng 11.350 tỷ đồng.

Trước đó, HGI đã hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), phát hành mới 18,8 triệu cổ phiếu với giá 60.600 đồng/cổ phiếu, qua đó huy động hơn 1.139 tỷ đồng. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của công ty tăng từ 1.685 tỷ đồng lên 1.873 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, trong quý III/2026, HGI ghi nhận doanh thu thuần gần 1.415 tỷ đồng. Trong đó, mảng trái cây đóng góp hơn 1.068 tỷ đồng, chiếm khoảng 75% tổng doanh thu. Lợi nhuận gộp đạt gần 598 tỷ đồng, tương ứng biên lợi nhuận gộp khoảng 42%. Sau khi trừ các khoản chi phí, công ty báo lãi sau thuế gần 412 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của HGI đạt gần 3.535 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 1.129 tỷ đồng, lần lượt gấp 7 lần và 4,5 lần so với cùng kỳ năm trước. So với kế hoạch năm, công ty đã thực hiện khoảng 47% mục tiêu doanh thu và 62% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản hợp nhất của HGI đạt gần 12.625 tỷ đồng, tăng khoảng 1.968 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tiền và tiền gửi ngân hàng đạt tổng cộng khoảng 1.169 tỷ đồng.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang ghi nhận gần 4.398 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tài sản. Khoản mục này chủ yếu tập trung tại các dự án phát triển vườn cây ăn quả với hơn 2.748 tỷ đồng và vườn cây cà phê với gần 1.574 tỷ đồng.

Ở phía nguồn vốn, tổng dư nợ vay và thuê tài chính tại cuối quý III đạt gần 4.293 tỷ đồng, gồm hơn 2.667 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và khoảng 1.626 tỷ đồng nợ vay dài hạn.

Vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối kỳ đạt hơn 5.369 tỷ đồng, trong đó vốn góp của chủ sở hữu là 1.685 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 4.398 tỷ đồng.